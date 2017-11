Páteční obchodní seance 3. 11. 2017

Pátek 3. 11. 2017 ---------------------------------

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

*US burzy otevírají do 5. 11. o hodinu dříve, tedy v 14:30 hod.*

-------------------------------------------------------------

CNY: (02:45) – PMI služby (říjen): 51,2 b., oček. 50,8 b.

USA: (13:30) – Obchodní bilance (září)

USA: (15:00) – Průmyslové objednávky / objednávky zboží dl. spotřeby

USA: (18:00) – Týdenní změna počtu aktivních ropných věží v USA (Baker Hughs)

-------------------------------------------------------------

Daňová reforma - Republikánská strana včera ve Sněmovně reprezentantů s denním zpožděním představila návrh první daňové reformy po třiceti letech. Předložený návrh americký daňový systém zjednodušuje, krátí daně firmám i střední třídě a postupně chce odbourat daň z nemovitostí . Hlavním cílem reformy je snížit korporátní daň z 35 na 20 % a snížit počet daňových pásem pro jednotlivce. Republikáni se ale vzdali snahy o fiskální disciplínu, protože pokud by byl jejich návrh schválen, zvýšil by se v příštím desetiletí státní dluh Spojených států o 1,5 bilionu dolarů (33 bilionů korun ). Ten přitom v současnosti přesahuje 20 bilionů dolarů .

Zámořské akciové indexy během středeční seance lehce posílily a to i navzdory obávám ohledně zveřejnění návrhu daňové reformy a zvolení nové hlavy americké centrální banky. Ropa v závěru reagovala růstem po spekulacích, že OPEC zřejmě prodlouží současnou dohodu o omezení těžby až do konce příštího roku. Agentuře Reuters to řekl zdroj z kartelu.

Japonské trhy mají poslední den tohoto týdne svátek. Čínské trhy reportovaly lepší výsledek nákupních manažerů PMI ze sektoru služeb. Evropské trhy dnes budou otevírat v zeleném. Optimismus by mohl vytrvat i do americké obchodní seance. Odpoledne bude ve znamení dat z amerického trhu práce a to v podobě zveřejnění míry nezaměstnanosti a NFP. Z USA se dočkáme ještě reportu obchodní bilance, průmyslových objednávek a počtu aktivních ropných věží v USA. Prezident Trump v neděli odjíždí na plánovanou cestou do Asie, kde hodlá navštívit Japonsko, Jižní Koreu, Vietnam a Filipíny (5. – 14. 11. 2017). Dva americké strategické bombardéry během aktuálně probíhajících cvičení provádí přelety nad severní částí Jižní Koreje - jedná se o demonstraci síly před příjezdem prezidenta USA do tohoto regionu, kde se chce zaměřit na omezení jaderného programu KLDR.

Výsledková sezóna 3Q 2017 - Air France (AF), Gea Group (G1AG), Societe Generale (GLE), Erste Group (EBS), Berkshire Hathaway (BRKa/b) a další.