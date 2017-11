Trump vybral do čela Fedu Jeroma Powella

Prezident Spojených států Donald Trump vybral za příštího šéfa americké centrální banky Fed Jeromeho Powella, který je členem rady guvernérů Fedu. Pokud nominaci potvrdí Senát, vystřídá čtyřiašedesátiletý Powell v čele banky Janet Yellenovou, jejíž funkční období vyprší v únoru.



"Je jen málo postů, které jsou důležitější než tento," uvedl Trump při dnešním oznámení nominace, kterého se zúčastnil rovněž Powell. Prezident vyjádřil naději, že Senát Powella ve funkci rychle potvrdí.



Právník a bývalý investiční bankéř Powell byl do rady guvernérů Fedu jmenován v roce 2012 předchozím prezidentem Barackem Obamou. Powell, stejně jako Yellenová, podporuje umírněný přístup k měnové politice, charakterizovaný jen pozvolným zvyšováním úrokových sazeb. Jeho jmenování do čela Fedu by tak mohlo zajistit pokračování měnové politiky, která vyhovuje investorům.



Fed ve středu podle očekávání ponechal základní úroky beze změn, ale signalizoval budoucí zvyšování úroků. Poukázal na solidní růst ekonomiky i na zlepšující se podmínky na trhu práce.



Centrální banka naposledy zvýšila základní úrokovou sazbu na červnovém zasedání, a to o čtvrt procentního bodu do rozpětí 1,00 až 1,25 procenta. Předpokládá se, že k dalšímu zvýšení úroků přikročí na prosincovém zasedání.

Vizitka Jeromeho Powella (64), kterého americký prezident Donald Trump vybral jako příštího šéfa americké centrální banky (Fed):



V roce 2012 byl republikán Powell jmenován tehdejším americkým prezidentem Barackem Obamou do Rady guvernérů Fedu, kde má momentálně na starosti bankovní předpisy pro Wall Street. V červnu 2014 byl jeho mandát obnoven až do roku 2028.



Pokud dnešní nominaci potvrdí Senát, vystřídá Powell v čele banky Yellenovou, která byla první ženou v čele této instituce a funkční období jí vyprší v únoru 2018.



Powell vystudoval politické vědy na Princetonské univerzitě a práva na Georgetownské univerzitě, v roce 1979 získal titul doktor práv.



Počátkem 80. let působil jako advokát, v letech 1984 až 1990 pracoval v investiční bance Dillon, Read & Company, kde se věnoval financování, obchodnímu bankovnictví a zastával pozici viceprezidenta.



V letech 1990 až 1993 působil jako vysoký úředník na americkém ministerstvu financí.



Narodil se 4. února 1953 ve Washingtonu.



Je ženatý, má tři děti.