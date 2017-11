Summary: Facebook, Alibaba, Royal Dutch Shell, výsledkové hvězdy dneška

Výsledková sezóna dnes dodala na trhy několik velmi očekávaných dat. Facebook vygeneroval tržby ve výši 10,3 mld. USD, což je o 47 % více než v předešlém roce. Tento výkon přestřelil konsensus o slušných 7 %. Holandská ropná společnost Royal Dutch Shell si také na svůj účet připsala vcelku úspěšný kvartál a čínský zprostředkovatel internetového prodeje Alibaba nepřestává překvapovat a jeho spanilá jízda, alespoň ve výsledcích hospodaření, pokračuje dál. To výrobce čipů nezbytných pro mobilní telefony Qualcomm prochází nelehkým obdobím kvůli svému sporu s Apple ohledně poplatků za licence.

EVROPA:



Credit Suisse (DIP)



Švýcarská banka zaknihovala tržby ve výši 4,9 mld. CHF, což je sice o 8 % méně než ve stejném kvartálu předešlého roku, nicméně trhy s tímto poklesem počítaly. 11% yoy pokles na provozních nákladech a příznivější náklady spjaté s úvěry podpořily zisk před zdaněním. Když se k tomu připojí nižší daňové náklady, tak se díváme na růst čistého zisku (GAAP) o 500 % yoy na 240 mil. CHF – výrazně lepší než trhem predikovaných 180 mil. CHF.



Pod 80% yoy růst zisku před zdaněním se podepsaly hlavně dvě divize – mezinárodní správa aktiv (IWM) a Asie-Pacifik. Mezinárodní správa aktiv přihodila ke svému zisku 60 % yoy také díky nově přitáhnutým penězům privátního bankovnictví (net new money 3,6 mld. CHF). Region Asie a Pacifiku posílil svůj zisk meziročně o 30 % a jeho privátní bankovnictví nalákalo až 5,8 mld. CHF, tedy o 35 % více než v předešlém roku. Domácí švýcarská divize se v tomto kvartálu víceméně točila na místě. Stejně jako u konkurence i investiční divize Credit Suisse trpěla nízkou volatilitou na trzích a vysokou srovnávací bází. Příjmy z FICC segmentu odebraly meziročně 14 % a akciové trhy si vzaly 1 %. Zisk před zdaněním poklesl o 6 % yoy.



Kapitálová pozice CET1 zůstává po nedávném úpisu nových akcií nadále vysoká na hladině 13,2 % (-10 bps qoq). Značný vlastní kapitál v kombinaci s nízkým ziskem drží návratnost vlastního kapitálu u země (ROTE 2,5 %).



V návaznosti na dobré výsledky reagují akcie CSGN 4,5% posílením.



Royal Dutch Shell



Holandská ropná společnost si na svůj účet připsala vcelku úspěšný kvartál. Nezdaněný provozní zisk nabobtnal na 4,5 mld. USD (+12 % qoq), zatímco konsensus udával 4,1 mld. USD. Za tento vzestup může jak znatelně vyšší objem vytěžené ropy (cca 3 700 barelů za den, tedy +5 % qoq), tak širší marže v jejím zpracování na finální produkt. Připomeneme, že těžba ropy se podílí na provozním zisku ze 41 % a zbytek tvoří jej zpracování.



Provozní cashflow stoupl mezikvartálně o 15 % na 9,4 mld. USD a kapitálové výdaje klesly o 15 % qoq na 5,7 mld. USD. Výsledkem je volný cashflow v objemu 3,7 mld. USD. Poměr čistého dluhu a vlastního kapitálu (net debt/equity) zůstává nadále na 34 %.



Akcie posilují o mírné 1 %.



USA:

Facebook (DIP)



Hvězda včerejšího kola výsledků vygenerovala tržby ve výši 10,3 mld. USD, což je o 47 % více než v předešlém roce. Tento výkon přestřelil konsensus o slušných 7 %. Provozní marže se rozšířila na 49,6 % (+510 bps yoy) a to navzdory vzhůru šplhajícím nákladům (+34 % yoy). Čistý zisk na akcii vylétl vzhůru o 76 % yoy na 1,81 USD, překonávajíce tak konsensus o 28 centů neboli 15 %. Volný cashflow skončil na hodnotě 6,1 mld. USD.



Příjmy z reklamy jsou samozřejmě nadále hlavním způsobem obživy společnosti. Meziročně stouply o 49 % yoy (47 % ex-FX) na 10,14 mld. USD, přičemž 88% podíl zastávají mobilní platformy. Jejich zastoupení se tím pádem meziročně zvýšilo o 400 bps. Nyní přistupme k provozním metrikám. Průměrný počet denně aktivních uživatelů (DAUs) se zvýšil o 18 % yoy a celková uživatelská základna nyní dosahuje 2,1 mld. Základním stavebním kamenem pro nynější růst tržeb je však cena reklamy, která se meziročně zvýšila o 35 %. Management to připisuje na vrub dvěma faktorům: omezení nabídky reklamního prostoru (v zájmu udržení uživatelské zkušenosti), které doplňuje zpřesnění algoritmů cílujících reklamu na uživatele. Jako dodatek poukážeme na průměrný příjem z reklamy na jednoho uživatele (ARPU), jenž postoupil vzhůru o 25 % yoy.



Samotný odstavec ještě věnujeme výhledu pro nákladové položky. Pro rok 2017 byl snížen interval růstu provozních nákladů ze 40 – 45 % na nynějších 35 – 40 %. Rok 2018 si však vyžádá nábor nových lidí pro boj se lživým obsahem (důsledek současného kongresového šetření) ze současných 10 tis. pracovníků na 20 tis. Do tržeb se zakousne také vývoj nové platformy pro sledování videí Watch. Management si chce pravděpodobně nechat rezervu a růst nákladů pro rok 2018 proto stanovuje mezi 45 – 60 %.



Za poklesem ceny akcií po otevření trhu o 2,5 % vidíme hlavně zmiňované vyšší náklady pro rok 2018. Z našeho pohledu jsou však výsledky přímo ukázkové.



Ve světle výsledků za 3Q17 a výhledu pro FY18 (náklady + capex) zvyšujeme cílovou cenu na 206 USD (dříve 190 USD) s nákupním doporučením. Titul zůstává v našem seznamu Investičních tipů.



Qualcomm (DIP)



Výrobce čipů nezbytných pro mobilní telefony prochází nelehkým obdobím kvůli svému sporu s Apple ohledně poplatků za licence. Dopad je znatelný na výsledcích za tento kvartál, kdy se tržby propadly o 3,5 % yoy a čistý zisk na akcii až o 28 % yoy. Výsledná hodnota byla v prvním případě 6 mld. USD a v druhém 0,92 USD. Ve světle tržního konsensu se však věci jeví trochu pozitivněji. Tržní predikce totiž počítaly s ještě větším propadem a to jmenovitě na 5,8 mld. USD a 0,82 USD. Provozní marže dostala poměrně slušný zásah a i po abstrahování od jednorázových položek se zúžila z 35,5 % na 27,1 %.



Divize výroby QCT posílila svoje tržby o 13 % yoy na 4,65 mld. USD, zatímco licence QTL z pochopitelných důvodů odstřelila 36 % yoy a dostala se na 1,2 mld. USD. Pokračující posun produktového mixu pryč od licencí se silnou marží se podepsal také na hrubé marži. Její hodnota 57,7 % se nachází o 280 bps níže než v předešlém roce.



Výhled na další kvartál předpokládá tržby v intervalu 5,5 mld. USD – 6,3 mld. USD. Střední hodnota 5,9 mld. USD se nachází mírně pod tržními predikcemi a značí meziroční pokles tržeb o 2 %. Z našeho pohledu se jedná o poměrně široký interval, jelikož je to předpověď o jeden kvartál dopředu. Nepromítají se však do ní ušlé tržby spojené se spornými licencemi pro Apple – případné rozuzlení tohoto problémů tak může mít jen pozitivní dopad. Čistý zisk na akcii (non-GAAP) by se měl nacházet v rozmezí 0,85 – 0,95 USD. Střední hodnota 0,9 USD implikuje pokles o 15 % yoy a opět se nachází pod tržním konsensem 0,93 USD.



Akcie v návaznosti na výsledky rostou o 3,5 %.



Alibaba (DIP)



Čínský zprostředkovatel internetového prodeje nepřestává překvapovat a jeho spanilá jízda pokračuje dál. Tržby byly opět katapultovány o 60 % výše na 55,1 mld. CNY a nechaly tak predikovaných 50,1 mld. CNY daleko za sebou. Provozní marži se podařilo rozšířit na 30 % (+300 bps yoy) také díky celkovým nákladům, které nestíhají za tržbami (+50 % yoy). Růst výdajových položek poháněly náklady na prodané zboží, na kterých se projevily konsolidace (Intime), investice (Hema, Lazada) a akvizice (Youku Tudou). Výsledný čistý zisk na akcii se usadil o 60 % yoy výše, konkrétně na 8,57 CNY. Tržní předpoklad 6,49 CNY zůstal daleko vzadu.



Jádrový byznys internetového prodeje, jenž tvoří 85 % celkových tržeb, vyskočil o 63 % yoy. Tahounem růstu však nadále zůstává cloud, jehož příjmy se meziročně téměř zdvojnásobily. Navzdory stále vyšší srovnávací bázi si byznys udržuje mimořádné tempo.



Na závěr ještě dodáme, že volný cashflow dosáhl 22,5 mld. CNY, což je navzdory nebývale vysokým kapitálovým výdajům (8 mld. CNY), jeden z nejlepších výsledků od vstupu na americkou burzu. Na rozvaze se nyní nachází 165 mld. CNY s negativním čistým zadlužením (tzn., hotovost převyšuje dluh) -106 mld. CNY. Zdravější rozvahu budeme mezi konkurenty jen těžko hledat.



Akcie se pohybují v okolí včerejší zavírací ceny.



Pozn.: směnný kurz - 6,6 USDCNY