ČNB volí opatrné zvyšování sazeb (Speciální analýzy)

ČNB na svém dnešním zasedání v souladu s tržním i naším očekáváním zvýšila svou klíčovou sazbu o čtvrt procentního bodu. Tisková konference se nesla v lehce holubičím tónu, což bylo podtrženo i faktem, že se o výraznějším utažení měnové politiky ani nehlasovalo. Nová prognóza HDP i inflace z dílny analytiků ČNB se posunula směrem k našemu výhledu, nicméně očekávaná trajektorie sazeb zůstává rozdílná. Výše předpokládané sazby v Q2 19 se od našeho výhledu výrazně neliší. Výhled ČNB implikuje pouze mírné zvýšení sazeb v roce 2018 následované překotným růstem sazeb v první polovině roku 2019. Podle naší prognózy k ní ČNB dojde pozvolným zvyšováním sazeb po čtvrtletích.

Bankovní rada dnes rozhodla o zvýšení repo sazby o 25 bb, diskontní sazby o 50 bb, zatímco depozitní sazba zůstala beze změny na 0,05 %. Některá mediální vystoupení centrálních bankéřů v říjnu naznačovala jejich apetit zvyšovat sazby rychleji. O zásadnějším zvýšení sazeb se podle slov guvernéra na zasedání diskutovalo, ale ke hlasování nakonec nedošlo. Rozhodnutí bankovní rady se opíralo o novou makroekonomickou prognózu, která pro Q4 17 vidí potřebu utažení měnových podmínek pouze o čtvrtinu procentního bodu. Nové výhledy ČNB se téměř shodují s naší prognózou v předpovědi pro HDP a jsou velmi blízko i co se týče předpokládaného cenového růstu. Liší se však v předpovědi úrokových sazeb. Zatímco my očekáváme posupné zvyšování sazeb po 25 bb v každém čtvrtletí až do Q1 19, tak ČNB předpokládá pouze malý růst úroků v roce 2018 a zásadní utahování měnových podmínek na začátku roku 2019. Výsledná sazba v Q2 19 pak už není zásadně odlišná, zatímco my vidíme sazbu 3M PRIBOR na 1,9 %, tak analytici ČNB na 1,7 %.