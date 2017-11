Souhrn 2.11. - Evropa konsolidovala, normalizace měnové politiky ve světě pokračuje, euro silnější, libra po sazbách propadla, CZK také oslabila, BCPP lehce v minusu

12.h - Evropa oslabuje, euro lehce roste, ropa vyčkává, BCPP v minisu, ČEZ koriguje předchozí rallye

Pražská burza dnes následovala obecného příkladu a při výrazněji podprůměrné likviditě lehce oslabila.Evropské trhy si dnes vybraly oddechový čas po předchozích růstech. Normalizace měnové politiky hlavních světových bank dnes potvrdila Bank of England a také ČNB a investoři z toho nejsou vysloveně nadšení. Všichni si zvykli na příliv levných zdrojů a to se nyní pomalu ale jistě mění, což sebou ponese dříve či později své důsledky.Výsledkové zprávy přinášely růst retailového a bankovního sektoru a pokles farmacie.US trhy dopoledne váhavé. Firemní výsledkové zprávy v čele Teslou přinášejí také některé hořké příchutě, spolu s výše zmíněnou normalizací sazeb volají po větším zamyšlení. Část trhu je po sérii růstů náchylná k výběru zisků. Zvláště pokud konkrétní obrysy a návrhy spojení s US daňovou reformou zaostávají za původními odhady. Euro dnes posílilo k dolaru . První růstový zásah do britských sazeb v poslední dekádě kupodivu nezpůsobil růst libry , ale právě naopak její silný propad. Mohou za to komentáře o velmi pozvolném růstu sazeb. Trh počítal s razantnějším přístupem. Také koruna má za sebou zajímavou seanci. ČNB naplnila očekávání a zvedla sazby, což korunu posílilo. Následná tisková konference však vyzněla trochu jako v případě BoE a koruna na to reagovala skokovým oslabením o 20 haléřů. Ropa dnes byla poněkud na vedlejší koleji a pokorně čekala "až na ni zase dojde řada". BCPP dnes ve znamení konsolidace v podobě lehké prodejní korekce ČEZu a nevyhraněného vývoje sektoru bank, který čeká na zítřejší výsledkové zprávy Erste a KB.