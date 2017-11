ČNB opět zvýšila úrokové sazby. Hypotéky podraží, ale jde jen o kosmetické změny

Na začátku srpna 2017 zvýšila Česká národní banka klíčovou dvoutýdenní repo sazbu z tzv. technické nuly na 0,25 %. Je zjevné (a trh to zcela jednoznačně čekal), že se s tímto prvním poměrně malým zvýšením nespokojila a přistoupila s tříměsíčním odstupem k dalšímu zvýšení této klíčové úrokové sazby. Většina analytiků zvýšení o 0,25 procentního bodu na 0,5 % očekávala, ale ani zvýšení o 0,5 procentního bodu by nebylo žádným zásadním překvapením.



Nejedná se o žádnou zásadní změnu na trhu a nebylo by tomu tak ani při zvýšení repo sazby o 0,5 procentního bodu. Stále jde víceméně o kosmetické změny, které ale samozřejmě vysílají jasný signál, že období historicky nejnižších úrokových sazeb skončilo. Na svých spořicích účtech klienti takovou změnu nepoznají a pokud ano, tak skutečně jen ve velmi malém rozsahu.



Klienti, kteří zvažují hypotéku ji zřejmě získají o něco dráž, než by to bylo možné před několika měsíci, ale rozhodně to není žádný významný důvod pro přehodnocení plánů spojených s pořízením nemovitosti či její plánovanou rekonstrukcí. Zvýšení sazby hypotečního úvěru ve výši 1 milion Kč na 30 let o 0,3 procentního bodu totiž znamená zvýšení ročních nákladů o necelé 3 000 Kč. Nikdo neplatí rád peníze navíc, ale v kontextu investice do nemovitosti, v kontextu úhrady 4% daně z nabytí nemovité věci, v kontextu dalších nákladů spojených s vlastnictvím nemovitosti jde o málo významnou změnu.



David Eim, místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance