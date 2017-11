Žádné tajnosti! Britská vláda na nátlak poslanců zveřejní tajné dokumenty o vlivu brexitu na Velkou Británii

Britská vláda zveřejní utajované dokumenty týkající se vlivu odchodu země z Evropské unie na 58 sektorů ekonomiky, od dobývání vesmíru až po turistiku. Vynutili si to ve středu pozdě večer poslanci. Vláda konzervativní premiérky Theresy Mayové nechtěla obsah studií o hospodářských důsledcích brexitu zveřejnit s tím, že by to mohlo oslabit její pozici při vyjednáváních s Bruselem.



Konzervativní poslanci dostali podle britských médií příkaz zdržet se hlasování v obavách z toho, že mnoho z nich se přidá k opozičním labouristům, což by znamenalo pro Mayovou nepříjemnou porážku.



Poslanci ve středu rozhodovali při archaickém typu hlasování, o jehož závaznosti pro vládu panovaly spory. Andrea Leadsomová, která za kabinet domlouvá vládní záležitosti v Dolní sněmovně, ale dnes oznámila, že vláda výsledek hlasování za závazný považuje a dokumenty ve vhodné době zveřejní. Chce ale napřed vyhodnotit, které informace jsou citlivé a mohly by uškodit vyjednávacímu procesu.





Vláda v pondělí oznámila, že nechala vypracovat 58 studií o dopadu brexitu na britské hospodářství. Dokumenty podle ní pokrývají 88 procent ekonomiky . Poslance ale popudila neochota kabinetu výzkumy zveřejnit. Především opozice se ozvala, že dokumenty by měly být předmětem diskuse v parlamentu a napomoci během veřejné debaty o tom, jak by měla vypadat dohoda s EU o vystoupení z bloku.