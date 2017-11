Komentáře k růstu CZK sazeb - snaha utlumit realitní trh, koruna poroste

Jedním z důvodů ČNB pro zvedání sazeb je snaha utlumit překotný růst cen nemovitostí. Spotřebitelé by zvedání sazeb měli pocítit na růstu sazeb u hypotečních úvěrů, a to jak nových, tak při refinancování. Konkurence bank může způsobit, že hypoteční sazby porostou o něco pomaleji než sazby ČNB. V případě spotřebitelských úvěrů očekáváme útlum ještě větší. Vklady klientů u bank by tento růst sazeb měl ovlivnit jen minimálně. Úrokové sazby pravděpodobně zůstanou nulové, nebo velmi nízké, pokud se investor nebude ochoten zavázat k alespoň nějaké časové fixaci vkladu v bance. Většina českých bank má totiž dostatek nebo dokonce přebytek hotovosti.

Podobně jako spotřebitelům i firmám půjdou úrokové sazby nahoru. Nejvíce jsou ohroženy ty společnosti, které mají úvěry s tzv. plovoucí úrokovou sazbou, která je navázána na krátkodobou 3-měsíční PRIBOR sazbu. Náklady na zajištění proti růstu této sazby formou akceptace vyšší fixní sazby, již několik měsíců rapidně rostou. Firmy s fixním úrokem mají čas, dopad vyšších sazeb budou řešit až v případě refinancování. Vyšší sazby můžou způsobit i postupné posílení koruny. Okamžitý efekt bude pravděpodobně slabý, protože kurz koruny již dnešní růst sazeb o čtvrt procentního bodu i další zvedání zahrnuje. Paradoxně tak koruna může krátkodobě v prvních dnech mírně oslabit, pokud budou uzavírat pozice spekulanti, kteří dnes očekávali růst sazeb o více než čtvrt procentního bodu. Martin Vlček

Analytik​​

BH Securities a.s.