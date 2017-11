Nutná symbióza. Pojišťovny potřebují Insurtech partnery

Dynamika a vysoké tempo, zkušenosti a know-how – pospojovat všechny tyto elementy není úplně jednoduché. Pojistitelé by o tom mohli vyprávět. Už dávno se super efektivita stala jakousi podnikatelskou mantrou, nicméně stále nám k ní zbývá urazit pěkný kus cesty. Při hledání perfektní symbiózy naskočily pojišťovny do vlaku Insurtech; málokdo ale zatím ví, kam tahle cesta ve skutečnosti vede.

Pojišťovny, které spolupracují se současnou již pěkně širokou základnou startupů, si mohou trochu vyleštit poněkud zaprášenou image a otevřít nové cesty k výnosům,“ vysvětluje expertka na oblast Insurtech Anna Luise Buszello. Mnohé startupy poznaly, že nestačí převzít tradiční obchodní model etablovaných pojišťoven, ten zdigitalizovat a zavést na trh. Jde o to, aby integrovaly nové služby a přinesly klientům „chytlavé“ nabídky, aby je na sebe navázaly a staly se vyhledávanými partnery.

A zavedené pojišťovny mají zase díky pracovním procesům, které optimalizovaly po celá desetiletí, sice know-how, ale nikoli to správné tempo, aby byly schopny držet krok se startupy. Dlouhé časy potřebné k přijetí rozhodnutí a zčásti i zkostnatělé struktury brzdí podniky v tom, aby rychle uvedly do života digitální agendu.

„Mnohé platformy pojistitelů jsou stále ještě omezeny na pouhé zobrazování pojistných smluv. To má za následek, že pojistník jde na portál pojišťovny jen v případě, kdy si chce ověřit nějaká fakta nebo údaje z pojištění, případně když hledá servisní linku do pojišťovny,“ kritizuje tradiční pojišťovací domy Anna Luise Buszello.

Naproti tomu Insurtech umí nabídnout pojištěným například vrácení části pojistného zpět na účet v případě bezeškodního průběhu jejich smlouvy, bezplatné poradenství on-line nebo integrované porovnání tarifů. Každá doplňková služba, kterou může klient obdržet na stránkách, vede k vyšší frekvenci návštěv na webu a na portálu pojišťovny.

Start-upy jako katalyzátory celé branže

Jan-Oliver Thofern si myslí, že start-upy jsou katalyzátorem odvětví pojišťovnictví, který je schopen uvést věci do pohybu. CEO společnosti Aon Benfield Deutschland zatím ještě nedokáže odhadnout, jak velké riziko to pro tradiční pojišťovny představuje. „Mladé podniky urychlí v celé branži proces digitalizace a ukážou skutečnou orientaci na zákazníka.“ Proto si Thorfern dokáže dobře představit podíly klasických pojišťoven na těchto „štikách v rybníku“ nebo kooperace s nimi.

Trh okolo nových digitálních pojišťovacích startupů nabývá stále na objemu a slibně se rozjíždí. To ukázal například Quarterly Insurtech Briefing: od roku 2012 už investovalo do této oblasti na 600 společností. Jen v prvním pololetí 2017 bylo uzavřeno na 102 obchodů s investicemi do Insurtechu v hodnotě asi 1,3 miliardy USD.

Cílem pojišťovny musí v dlouhodobém horizontu být, aby si zákazník neasocioval svoje pojištění se scénářem nějaké škody, nýbrž jako s všestrannou službou, která své klienty dobře zná a pečuje o ně. Tento „pocit“ stojí podle Anny Luise Buszello v popředí základní strategie každého Insurtechu, což může v případě spojení a kooperace pozitivně obohatit tradiční pojišťovny.