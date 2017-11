ČNB nepřekvapila a stejně jako Bank of England zvyšuje sazby o čtvrt procenta (Komentář)

ČNB dnes zvýšila svou klíčovou sazbu z 0,25 % na %. Jedná se o další krok v utahování měnových podmínek. Na tuto cestu centrální banka nastoupila již na jaře letošního roku, když se rozhodla zrušit kurzový závazek. Na to navázala prvním zvýšením sazeb v srpnu. Dnešním krokem ČNB signalizuje, že české ekonomice se daří a hlavně, že se jí bude dařit i v budoucnu. Inflace se letos po dlouhé době dostala nad cíl ČNB a měla by se nad ním nebo v jeho těsné blízkosti podle naší prognózy udržet i po zbytek příštího roku. Cenový růst totiž bude i nadále podporovat zvyšování mezd jak v soukromé, tak ve státní sféře. Tento vliv převáží nad protiinflačním působením posilujícího kurzu koruny, který zlevňuje dovozy. Domníváme se, že ve svém vystoupení dá guvernér centrální banky jasně najevo, že s utahováním měnové politiky ČNB ještě neskončila. Očekáváme, že příští rok ČNB zvýší sazby o čtvrt procentního bodu na každém ze svých čtyř hlavních zasedání. Dokonce by se mohlo stát, že ke zvýšení sazeb dojde ještě letos na prosincovém zasedání. Ale to zatím nepatří do našeho hlavního scénář. Rizikem je, že koruna bude posilovat rapidně posilovat a tím utáhne měnové podmínky v ekonomice, aniž by bylo nutné úroky zvyšovat. Více o naší dlouhodobé předpovědi se dočtete na http://bit.ly/ceo4Q17.