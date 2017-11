El-Erian: Bitcoin je komodita a ne měna. Instituce a centr. banky jej nikdy nepřijmou

Hlavní ekonomický poradce Allianz Mohamed El-Erian na adresu bitcoinu míní, že jde ve skutečnosti o komoditu a ne o měnu.Podle jeho mínění sice bitcoin přitahuje obrovskou pozornost, ale zatím ani zdaleka nedosahuje potřebné míry stability, jež by měly měny vykazovat. Měny slouží jako předvídatelné zdroje uchování hodnoty a média pro směnu, jež vykazují určitou relativně vysokou míru stability. To není případ bitcoinu , který je zatím extrémně nestabilní a vysoce volatilní, což jej kvalifikuje spíše mezi komodity.El-Erian je poněkud skeptický k budoucnosti bitcoinu . Ta je zatím postavena na předpokladu, že alternativní měna bude jednou široce akceptována z pohledu finančních institucí a centrálních bank. To se ale podle jeho mínění nikdy nestane. Z tohoto úhlu pohledu by se měli k bitcoinu stavět všichni investoři uvažující o jeho držení v řádu několika měsíců.