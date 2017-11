KB zveřejní v pátek výsledky za 3Q17 - čeká se pokles zisku o 15% na 3,355 mld. Kč

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

KB zítra ráno zveřejní čísla za 3Q. Na úrovni čistého zisku očekáváme výsledek 3 355 mil. Kč , meziroční propad o 15 % je způsoben mimořádným výnosem z prodeje podílu ve společnosti Cataps ve 3Q 2016. Rostoucí sazby na dluhopisových trzích by se již měly projevovat do úrokových výnosů. Nicméně tento pozitivní efekt bude přetlačen dalším poklesem marží souvisejícím s velmi tvrdou konkurencí u úvěrů . Výnosy z poplatků budou nadále pokračovat v klesajícím trendu. Na straně provozních nákladů očekáváme růst o 1 % r/r. Opravné položky by měly zůstat na velmi nízké úrovni vzhledem k pokračujícímu růstu ekonomiky , růstu mezd a rekordně nízké nezaměstnanosti . Zisk před zdaněním by podle naší projekce měl klesnout o 11 % r/r. Po očištění o prodej podílu ve společnosti CATAPS (728 mil. Kč ) by zisk před zdaněním vzrostl o přibližně 5 % zásluhou nižších opravných položek. Investoři se kromě samotných čísel zaměří především na případné změny v celoročním výhledu a jakékoliv informace o budoucím vývoji úrokových marží v souvislosti se zvyšováním sazeb a konkurenčním bojem na trhu s úvěry