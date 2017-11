Erste zveřejní výsledky za 3Q17 v pátek. Čeká se růst č. zisku o 5% na 355 mil. EUR

Erste zítra před otevřením trhu zveřejní výsledky za 3Q. Na úrovni čistého zisku očekáváme růst o 5 % r/r na 355 mil. EUR, za čímž stojí výhradně pokles rizikových nákladů. Úrokové výnosy by měly být v meziročním srovnání nižší o 0,6 %. Podobně jako v předchozích kvartálech by měl pokračovat mírný růst výnosů z poplatků, kde s rostoucí ekonomikou roste také aktivita klientů. Provozní náklady by měly pokračovat v mírném růstu v souladu s celoročním výhledem managementu (1 – 2 %). Rizikové náklady by měly být nadále velmi nízké vzhledem k pozitivnímu vývoji ekonomiky a nízké nezaměstnanosti v regionu. Zveřejněná čísla by tentokrát měla být bez výraznějších mimořádných vlivů. Zlepšující se ziskovost je tažena nízkými rizikovými náklady a poklesem bankovních daní.

Akcie Erste Group se vezou na pozitivní vlně v celém finančním sektoru v Evropě a od začátku roku již přidaly přibližně 35 %, což je dokonce výrazně více než index evropských bank (+19 %). Neočekáváme, že by výsledky za 3Q měly přinést nějaký výraznější impulz a akcie by měly nadále následovat sentiment v sektoru.