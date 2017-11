Rozbřesk: Co dnes čekat od ČNB?

Další růst sazeb na dnešním zasedání ČNB se zdá být hotovou věcí. Trhy si pouze nejsou jisté, jak zůstanou centrální bankéři agresivní ve své jestřábí rétorice a zda někteří z nich dokonce nebudou hlasovat pro růst sazeb o 50 bps.



Čistě při pohledu na domácí makroekonomické fundamenty by byl totiž růst sazeb o 50 bps vcelku na místě. Ekonomika roste tempem výrazně překonávajícím dlouhodobé průměry - v 3Q 2017 ukazuje náš nowcast na zrychlení nad 5 %. Jádrová inflace je vysoko nad cílem (2,6 %) a dynamika je v řadě odvětví dvouciferná. To vše můžeme podtrhnout nejnižší mírou nezaměstnanosti v EU a naopak nejrychleji rostoucími cenami nemovitostí v EU. Z takovéhoto koktejlu musí být centrální bankéři nutně nervózní a řada z nich minimálně o agresivnějším růstu sazeb přemýšlí.





Proti tomu ale hovoří dva faktory - koruna a ECB. ECB se rozhodla v uplynulém týdnu, že měnová expanze pojede v zásadě i celý příští rok, a to pravděpodobně včetně záporných sazeb. V takovém prostředí se centrálním bankéřům budou těžko agresivněji zvedat sazby, aniž by přitáhla nový spekulativní kapitál do již tak výrazně překoupené koruny Klíčové pro vyznění dnešního zasedání tak bude do značné míry guvernérovo hodnocení ECB a aktuální síly koruny ve světle nové prognózy. Věříme, že nehledě na silnou korunu nová prognóza ČNB ukáže na potřebu rychlejšího růstu sazeb v nejbližších kvartálech (cílová úroveň by měla v horizontu 2 let zůstat poblíž 2 %). Kurz koruny nebude už bankovní radou zmiňován jako riziko pro-inflační a neutrální. V takovém případě by stejně mohly jít krátké sazby a FRA směrem vzhůru a koruna se pokusit rozšířit své zisky, i když do značné míry již trhy podobný výsledek zasedání anticipují…

CZK a dluhopisy

Česká koruna se pokouší před zasedáním ČNB rozšířit své zisky a sáhla si na 25,60 EUR/CZK. Pokud dnes ČNB zvýší sazby o 25 bps a bankovní rada zůstane naladěna na jestřábí notu, koruna zůstane na pozitivní vlně. Jakékoliv zmínky o tom, že koruna začíná být proti-inflačním rizikem, by ji mohly brzdit v rozletu…



Zahraniční forex

Americká centrální banka včera utvrdila trhy v tom, že prosincové zvýšení úroků se blíží, když ve svém komentáři k zasedání FOMC uvedla, že hospodářská aktivita roste navzdory hurikánům solidním tempem. To byla asi největší změna proti zářijovému komentáři, kde se uvádělo, že ekonomika roste jen mírným tempem. Ostatní pasáže komentáře Fedu včetně zmínek o nízké jádrové inflaci zůstaly prakticky beze změny. Výstupy ze zasedání FOMC společně s velmi silnými daty (ISM v průmyslu a ADP z trhu práce) trh, ale i nás utvrzují v tom, že prosincové zvýšení oficiální sazby o 25 bazických bodů je na cestě a tento scénář nezmění ani eventuální nízká jádrová inflace za měsíc říjen.



Hlavní zprávou dne pro eurodolar bude nicméně odhalení kandidáta na nového šéfa Fedu ze strany amerického prezidenta Trumpa. Pokud jím opravdu bude současný viceprezident Rady guvernérů Fedu Jerome Powell, tak by to nemělo mít na trh velký vliv. Pokud však Trump jako kandidáta na muže číslo dvě Fedu oznámí jestřába Johna Taylora, taky by dolar mohl dále zpevnit.



Událostí dne pro hlavní devizové trhy by však dnes mělo být zasedání Bank of England. Ta by měla zvýšit základní úrokovou sazbu o 25 bazických bodů: Libra by po zvýšení úroků mohla ještě dále rozšířit své narůstající zisky, avšak pak již bude náchylná ke korekci.



Ropa

Cena ropy Brent i nadále stagnuje nad 60 USD/barel. Oficiální data EIA ukázala na mírnější pokles zásob surové ropy v USA v minulém týdnu, než jaký naznačovala data API z předchozího dne. Nejzajímavější položkou reportu tak byla asi data o exportech ropy z USA, která podle prvních odhadů EIA v minulém týdnu překročily 2 mb/d. USA samozřejmě zůstávají i nadále čistým dovozcem ropy, nicméně je vidět, že americká infrastruktura je velmi flexibilní a že obchodníci tak dokáží velmi dobře využít výrazného rozpětí mezi cenami amerického benchmarku WTI a cen ropy jinde ve světě (ztělesněných například cenou ropy Brent). Stabilizační role “amerických břidlicářů” pro globální trh s ropou je tak asi ještě silnější a důležitější, než se mohlo zdát dříve.