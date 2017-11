Ranní glosa: Co dnes čekat od ČNB?

Další růst sazeb na dnešním zasedání ČNB se zdá být hotovou věcí. Trhy si pouze nejsou jisté, jak zůstanou centrální bankéři agresivní ve své jestřábí rétorice a zda někteří z nich dokonce nebudou hlasovat pro růst sazeb o 50 bps.



Čistě při pohledu na domácí makroekonomické fundamenty by byl totiž růst sazeb o 50 bps vcelku na místě. Ekonomika roste tempem výrazně překonávajícím dlouhodobé průměry - v 3Q 2017 ukazuje náš nowcast na zrychlení nad 5 %. Jádrová inflace je vysoko nad cílem (2,6 %) a dynamika je v řadě odvětví dvouciferná. To vše můžeme podtrhnout nejnižší mírou nezaměstnanosti v EU a naopak nejrychleji rostoucími cenami nemovitostí v EU. Z takovéhoto koktejlu musí být centrální bankéři nutně nervózní a řada z nich minimálně o agresivnějším růstu sazeb přemýšlí.





Proti tomu ale hovoří dva faktory - koruna a ECB. ECB se rozhodla v uplynulém týdnu, že měnová expanze pojede v zásadě i celý příští rok, a to pravděpodobně včetně záporných sazeb. V takovém prostředí se centrálním bankéřům budou těžko agresivněji zvedat sazby, aniž by přitáhla nový spekulativní kapitál do již tak výrazně překoupené koruny Klíčové pro vyznění dnešního zasedání tak bude do značné míry guvernérovo hodnocení ECB a aktuální síly koruny ve světle nové prognózy. Věříme, že nehledě na silnou korunu nová prognóza ČNB ukáže na potřebu rychlejšího růstu sazeb v nejbližších kvartálech (cílová úroveň by měla v horizontu 2 let zůstat poblíž 2 %). Kurz koruny nebude už bankovní radou zmiňován jako riziko pro-inflační a neutrální. V takovém případě by stejně mohly jít krátké sazby a FRA směrem vzhůru a koruna se pokusit rozšířit své zisky, i když do značné míry již trhy podobný výsledek zasedání anticipují…