ČNB dnes podle nás zvýší sazby o 25bb. Vzestup o 50 bb ale nelze vyloučit (Ranní zpráva z finančního trhu)

Včerejší Fed v zásadě nic nového nepřinesl, pravděpodobnost prosincového zvýšení dolarových sazeb zůstává vysoká. Nyní bude trh čekat na zítřejší říjnová data z amerického trhu práce. Již dnes se dozvíme ta německá. Potvrdí utažený trh práce indikující silnější mzdový nárůst pro příští rok. Klíčovou domácí událostí je zasedání bankovní rady ČNB. Zvýšení sazeb je jistou věcí. Pokud to bude podle očekávání o 25 bb, koruna by již výrazněji posilovat nemusela. Pokud ČNB překvapí zvýšením sazeb o 50 bb, koruna může posílit do oblasti 25,30 CZK/EUR.

Utažený trh práce v Německu slibuje pro rok 2018 vyšší mzdy

PMI z eurozóny v říjnu podle předběžného odhadu znovu zaznamenaly silný růst. Z čísel vyplývá, že za tímto růstem pravděpodobně stojí zvýšení tohoto indikátoru v Itálii a ve Španělsku. Přestože se domníváme, že údaje za Francii a Německo zůstanou bez revize, celkové číslo za eurozónu bude podle nás ve finální verzi o jednu desetinu nižší.

Počet nezaměstnaných Němců v říjnu podle nás znovu poklesl a míra nezaměstnanosti by se tak měla udržet na své rekordně nízké úrovni 5,6 %. Tato čísla podtrhují utaženost podmínek na německém trhu práce. Ta bude pomáhat odborům při vyjednávání vyšších mezd. Ekonomové SG očekávají růst mezd v roce 2018 o 3,0-3,5 %, ale toto číslo může být nakonec vyšší.

Šance na vyšší sazby se po včerejším FOMC blíží jistotě

Komuniké zveřejněné po dvoudenním jednání FOMC v zásadě nijak nepřekvapilo a potvrdilo správnost očekávání ohledně zvýšení dolarových sazeb na zasedání 13. prosince. Včera k žádné změně v měnové politice nedošlo. Centrální bankéři vidí hospodářský vzestup americké ekonomiky jako solidní přesto, že poslední data byla ovlivněna několika silnými hurikány. Pravděpodobnost zvýšení sazeb na prosincovém zasedání vypočtená z cen tržních instrumentů (Fed fund futures) přesahuje 92 %. Kurz dolaru nijak výrazně nereagoval.

ČNB dnes sazby zvýší. Otázka je o kolik

Trh jednoznačně počítá s tím, že ČNB měnovou politiku utáhne. Již na zářijovém zasedání zůstaly sazby nezměněné nejtěsnějším poměrem hlasování (4:3). Od té doby se drtivá většina centrálních bankéřů vyslovila pro listopadové zvýšení sazeb. Neznámou je spíše, o kolik půjdou sazby nahoru. Solidní pravděpodobnost, kterou odhadujeme na 40%, dáváme totiž scénáři, že sazby budou zítra zvýšeny o půl procentního bodu.

Pokud se naplní náš hlavní scénář zvýšení sazeb o 25 bb, trh s tímto krokem počítá a reakce kurzu by nemusela být nijak výrazná. O testování hladiny 25,50 CZK/EUR a jejím případném prolomení by pak rozhodla následující tisková konference. Na ní guvernér představí novou prognózu včetně očekávané trajektorie úrokových sazeb. Optimistické vyznění tiskové konference může nákupy na koruně povzbudit. Pokud se naplní rizikový scénář zvýšení sazeb o 50 bb, bezprostřední reakce trhu může korunu posunout dle našeho názoru do oblasti 25,30 CZK/EUR.

Koruna nejsilnější za více než čtyři roky

Den před zasedáním bankovní rady ČNB k měnové politice se české koruně dařilo. Její kurz se včera posunul z ranních kotací kolem 25,65 CZK/EUR nejprve k hladině 25,60. Tu se podařilo celkem rychle zdolat, když v odpoledních hodinách již byla pod tlakem úroveň 25,55 CZK/EUR. Takto silná byla česká měna naposledy v říjnu 2013. Korunu podporovalo očekávání jestřábího výstupu z dnešního jednání centrálních bankéřů. Pozitivně ale včera zapůsobilo i zveřejnění říjnového PMI. Vzestup aktivity v průmyslu překonal veškerá tržní očekávání a naznačuje excelentní vstup českého průmyslového sektoru do závěrečného čtvrtletí roku.