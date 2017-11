Wall Street Closing Bell & výhled na 2. 11. 17

Zítra by měl, podle svých vyjádření, Trump oznámit jméno nového předsedy FEDu, který nastoupí do úřadu v lednu, kdy Yellen vyprší její mandát. Zdá se, že by touto osobou měl být Jerome Powell. Jeho volba by byla pro trhy pozitivní, jelikož jeho názory by měly vést k pokračování postupného navyšování sazeb, s kterým Yellen započala.



Po uzavření trhu zveřejní kvartální výsledky Facebook , nebo například Tesla . Zítra bude ve výsledkové sezóně pokračovat Apple Alibaba , nebo Starbucks. Zveřejněn bude také vývoj počtu žádostí v nezaměstnanosti , produktivita mimo zemědělství a v Německu také míra nezaměstnanosti