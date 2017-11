Akciové sázky na globální investiční boom

Přečetl jsem několik studií o tom, zda má na výkony firem větší vliv jejich vnitřní silné a slabé stránky, či prostředí. K ničemu jsem se nedobral – jedna analýza říká to, jiná ono. Konec konců by to vlastně nemělo být překvapivé. Nicméně to téma se zas a znovu vrací a nyní v plné zbroji u Caterpillaru.

Oživení silné, přichází investiční boom?



Globální ekonomika si již řadu měsíců vede mimořádně dobře – oživení je silné a synchronizované, není patrné žádné vyloženě slabé místo (Čína ještě asi „má zdroje“). K tomu to vypadá, že to nejlepší z dlouhého období oživení by mohlo ještě přijít. Tj., mohlo by dojít k investičnímu boomu, či alespoň vlnce. Investice totiž byly doposud nezvykle utlumeny, ovšem během předchozích cyklů byly tahounem oživení (ale také útlumů) právě ony.



Teorií, proč je tomu u investic tentokrát jinak, je celá řada. Možná se ale ukáže, že ono „jinak“ spočívá pouze v tom, že onen boom se jen opozdí. Ukazuje na to nejeden indikátor a to jak na globální úrovni, tak v USA. V jejich případě budí optimismus například následující graf, který srovnává (i) vývoj investic do hmotných aktiv (bez bydlení) a (ii) vývoj indexu, který popisuje poměr firem, které v následujícím půl roce hodlají zvýšit investic k těm, které mají opačné plány:

Cat jede...



Caterpillar před několika dny mohutně potěšil trh, protože jeho výsledky za třetí čtvrtletí značně předčily očekávání. Firma také zvýšila své očekávání pro celý rok a její tržby by měly poprvé od roku 2012 růst. Přidejme výše popsaný makroekonomický a investiční výhled a není divu, že dodavatel stavebních a těžebních strojů, turbín a motorů se těší velkému zájmu o své akcie. A nejen on, podobné je to například u Deerů a zejména u Komatsu – celé subodvětví je tedy současným investičním hitem:

Zdroj: FT



Je v grafu znázorněná rally jen doháněním reálného vývoje, nebo si trh koleduje o mohutné přestřelení? Podle FactSet by se mělo volné cash flow z 2,7 miliard dolarů roku 2016 do roku 2020 zhruba zdvojnásobit. To znamená, že by muselo růst asi o 20 % ročně. Což by vyžadovalo výjimečně dlouhý ekonomický a investiční cyklus. Pokud bychom navíc předpokládali, že po boomu nenastane obrat dolů, ale jen postupný útlum růstu toku hotovosti na 2,5 % ročně, současná hodnota tohoto toku hotovosti bude 74 miliard dolarů. Pokud by se čtenář domníval, že jde o značný velký optimismus, zřejmě ho trochu překvapí, že kapitalizace Catu je po zmíněné rally ještě o něco výše – na 81 miliardách dolarů. Trh tedy této společnosti skutečně fandí.



V úvodu jsem zmiňoval ono dilema vlivu vnitřních a vnějších faktorů na výkony firmy a chování její akcie. Ono „vnitřní a vnější“ je ale ve skutečnosti trochu umělým dualismem a ukazuje to i tento případ: Z Caterpillaru jsem nikdy moc nadšený nebyl. Jde o firmu pohybující se ve značně cyklickém odvětví, její rozvaha tomu ale mírou svého zadlužení neodpovídá. Namísto vyplácení dividend a hlavně štědrých odkupů měla podle mne v minulých letech snižovat dluhy. Snad tak začne činit nyní, když je reálná šance na výrazné zlepšení podmínek ve vnějším prostředí. Pokud toho firma nevyužije k eliminaci svých slabých stránek, obrat v cyklu směrem k horšímu může hodně zabolet.



U podobných na cyklus citlivých firem je to vlastně dost podobné jako ve správné fiskální politice – v dobrých časech by se mělo šetřit, aby v těch zlých bylo dost zdrojů. Kdo to nechápe, v dobrých časech utrácí a pak kouká, jak se vyhnout krizi.