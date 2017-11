Summary: Po Under Armour další problémový retailový hráč - Next

Po fiasku, kterým byly výsledky Under Armour zpřed několika dní, tady máme další špatné novinky z retailového sektoru. Tržby britského oděvního řetězce Next za poslední kvartál narostly meziročně jen o 1,3 %, přičemž trh počítal s 3% růstem. A tato data jsou rizikem pro celý retailový sektor. O moc lépe si nevedl ani jeden z nejdůležitějších výrobců inzulínu na světě - Novo Nordisk, který dnes publikoval smíšené výsledky za poslední kvartál. Výrobce veleznámého produktu Botox - Allergan Plc zaznamenal čísla, která byla v linii tržních předpokladů.

EVROPA:



Novo Nordisk



Jeden z nejdůležitějších výrobců inzulínu dnes publikoval smíšené výsledky za poslední kvartál. Tržby sklouzly o 3 % meziročně na 26,6 mld. DKK, zatímco konsensus udával 27,4 mld. DKK. Management z problémů s nízkými tržbami poměrně úspěšně vybruslil skrze kontrolu nákladových položek. Překvapivě nízké byly hlavně distribuční náklady, které byly osekány o 5 % meziročně (konsensus +2% meziročně) a také náklady na prodané zboží (COGS), jež vyrostly jen o 7 % meziročně (konsensus +10 % yoy). Po započtení neprovozních položek se tak díváme na čistý zisk na akcii ve výši 3,96 DKK, což značí 2% meziroční růst a o 0,15 DKK na predikce. Hrubá marže se meziročně zúžila o 150 bps na 84 %.



Produktový segment moderního inzulinu lehce nestíhal v prodejích za konsensem. Tažen dolů byl neočekávaně slabým výkonem inzulinu Levemir (-27 % meziročně), do role kotvy byl však osazen do tržeb důležitější Novolog (+3 % meziročně). Victoza, vlajková loď Novo Nordisk čelící útokům ze strany konkurenčního Trulicity (Eli Lilly), posílila tržby v linii konsensu o 5 % meziročně. Už horší to bylo u hlavních generátorů růstu společnosti – New Generation Insuline. Trh tady počítal s meziročním zlepšením o 120 %, avšak dočkal se jen 84 %. Zdá se, že v tomto případě dochází k nasycení trhu inzulínem Tresiba rychleji, než se čekalo. Tomu nasvědčují také tržní podíly, které se meziročně téměř nezměnily.



Výhled růstu tržeb pro 2017 byl lehounce vylepšen z -1 % na -0,5 % (konsensus +1 % yoy).



Po prvotním prudkém poklesu se nyní akcie vrací k včerejší zavírací ceně.





NEXT / Marks & Spencer



Po fiasku, kterým byly výsledky Under Armour zpřed několika dní, tady máme další špatné novinky z retailového sektoru. Tržby britského oděvního řetězce Next za poslední kvartál narostly meziročně jen o 1,3 %, přičemž trh počítal s 3% růstem. Management jako důvod uvedl extrémně volatilní prodeje a k tomu ještě neobvykle slabý říjen. Nepomáhá ani fakt, že navzdory pokračujícímu ústupu prodejů kamenných obchodů ve prospěch online nákupů (Retail -8 % meziročně proti Direct +13 % yoy) investuje Next do dalších prodejen.



Management je nicméně s výsledkem kvartálu spokojen. Výhled tržeb pro celý rok 2017 upravil mírně směrem dolů a upozornil, že výsledky posledního kvartálu roku budou postiženy vysokou srovnávací bází předešlého roku.



Výsledky to byly nechvalné, nicméně za takto prudkou reakcí trhu stojí určitě mimo jiné nervozita z celého tohoto sektoru. Ta sebrala akcie Next na procházku směrem dolů o 9 % a do party se připojil také Marks & Spencer, jenž ubral ze své hodnoty 4,5 %.





USA:



Allergan Plc



Výrobce veleznámého produktu Botox utržil v posledním kvartálu 4 mld. USD (+11 % meziročně), což bylo v linii tržních předpokladů. Hrubá marže se bohužel zúžila o 170 bps yoy na 86,1 %, s něčím takovým se však počítalo dopředu. Růst horní linie výsledovky byl oslazen disciplínou na nákladové straně. Režijní náklady rostly jen 10% yoy tempem, zatímco predikce počítaly s 15 % na 1,15 mld. USD. Podobným stylem se vyvíjely také náklady na výzkum a vývoj. Produktem těchto dílčích úspěchů je čistý zisk na akcii s hodnotou 4,15 USD (+25 % yoy) a náskokem před konsensem o 0,11 USD.



Klíčové produkty Botox a Restasis (oční kapky) si vedly více než dobře. Botox přihodil ke svým tržbám 12 % yoy, zatímco Restasis 3 %. Oba dva překonaly tržní konsensus, konkrétně o 5,5 % a o 4 %. Taktéž pohonní jednotky růstu – Linzess a Loestrin – dokázaly překonat očekávání. Příjmy z Linzess (střevní potíže) poskočily o 20 % yoy (konsensus +16 % yoy) a Loestrin (antikoncepce) si polepšil o 14 % (konsensus +11 % yoy).



Výhled na rok 2017 zůstal víceméně nezměněn, spíše došlo k jeho upřesnění.



Akcie Allergan odepisují 2 %.