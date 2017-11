Babiš nabídl rektoru Bekovi post ministra školství. Dostal košem

Rektor brněnské Masarykovy univerzity Mikuláš Bek dostal od Andreje Babiše nabídku, aby řídil ministerstvo školství. Bek ji ale odmítl s tím, že chce dokončit mandát v čele univerzity. S informací přišel Respekt.cz.

Vítěz voleb Andrej Babiš chce sestavit menšinovou vládu ministrů za hnutí ANO doplněnou odborníky. Jedním z nich mohl být i Mikuláš Bek, ten ale Babišovu nabídku odmítnul. Jedním z důvodů jsou i jeho politické názory, které se s hnutím ANO neslučují.

Do vlády by byl ochoten jít, kdyby byl kabinet proevropsky orientován, měl by většinu ve Sněmovně a neopíral se o podporu komunistů či SPD Tomia Okamury, píše Respekt.

Bek prý nabídku od Babiše nedostal poprvé. Rektor Masarykovy univerzity by ale chtěl setrvat v čele vysoké školy až do konce svého mandátu, který mu končí v roce 2019

Místo sebe navrhnul šéfovi ANO náměstka ministerstva školství pro vysoké školy Roberta Plagu (ANO). Souhlasilo by s ním prý celé předsednictvo konference rektorů.