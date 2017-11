Koruna nejsilnější za více než 4 roky

Den před zasedáním bankovní rady ČNB k měnové politice se české koruně dařilo. Její kurz se posunul z ranních kotací kolem 25,65 CZK/EUR nejprve k hladině 25,60. Tu se dnes podařilo celkem rychle zdolat, když v odpoledních hodinách již byla pod tlakem úroveň 25,55 CZK/EUR. Takto silná byla česká měna naposledy v říjnu 2013. Korunu podporuje očekávání jestřábího výstupu ze zítřejšího jednání centrálních bankéřů. Pozitivně ale dnes zapůsobilo i zveřejnění říjnového PMI. Vzestup aktivity v průmyslu překonal veškerá tržní očekávání a naznačuje excelentní vstup českého průmyslového sektoru do závěrečného čtvrtletí roku.

Trh jednoznačně počítá s tím, že ČNB měnovou politiku utáhne. Již na zářijovém zasedání zůstaly sazby nezměněné nejtěsnějším poměrem hlasování (4:3). Od té doby se drtivá většina centrálních bankéřů vyslovila pro listopadové zvýšení sazeb. Neznámou je spíše, o kolik půjdou sazby nahoru. Solidní pravděpodobnost, kterou odhadujeme na 40%, dáváme totiž scénáři, že sazby budou zítra zvýšeny o půl procentního bodu.

Pokud se naplní náš hlavní scénář zvýšení sazeb o 25 bb, trh s tímto krokem počítá a reakce kurzu by nemusela být nijak výrazná. O testování hladiny 25,50 CZK/EUR a jejím případném prolomení by pak rozhodla následující tisková konference. Na ní guvernér představí novou prognózu včetně očekávané trajektorie úrokových sazeb. Optimistické vyznění tiskové konference může nákupy na koruně povzbudit. Pokud se naplní rizikový scénář zvýšení sazeb o 50 bb, bezprostřední reakce trhu může korunu posunout dle našeho názoru do oblasti 25,30 CZK/EUR.