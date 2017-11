Americký průmysl lehce zmírnil tempo, ukazuje ISM

Aktivita v americkém výrobním sektoru za říjen mírně ztratila na tempu. To však stále zůstává vysoké a expanze sektoru pokračuje. Vyplývá to z průzkumu ISM. Hlavní index se sesunul na 58,7 z 60,8 a lehce zaostal za odhadovanými 59,5. O něco slabší oproti velice silnému září byly i oblasti nových zakázek či zaměstnanosti. Reakce finančních trhů je lehce negativní, ale data by neměla znamenat významné zklamání. Na výsledek jednání Fedu nebudou mít čísla vliv.