Rozpočet ke konci října zvyšuje přebytek především díky ekonomické expanzi (Komentář)

Státní rozpočet vykázal na konci října přebytek 26,5 miliardy korun. Je to nejlepší letošní výsledek, ale meziročně přebytek poklesl o 72 miliard.

Podle dnes zveřejněných dat pokračuje trend vysokého meziročního růstu daňových příjmů. Hlavním důvodem je masivní ekonomická expanze v posledních měsících, která se projevuje ve spotřebě a konečně i výrazně vyšších mzdách. To je vidět na vyšším výběru daně z příjmu fyzických osob a sociálního pojištění. Větší útraty domácností se promítají v nárůstu výběru DPH, kde ale pomáhají i opatření v boji s daňovými úniky (domníváme se, že největší vliv má kontrolní hlášení). Naopak výrazný meziroční propad je nadále patrný u dotací z EU, jejichž loňský mimořádný příliv více méně uměle vylepšil hospodaření státu v roce 2016.

Na straně výdajů nadále výrazně rostou běžné útraty, především na platy ve veřejné sféře, transfery krajům a obcím (na vyšší platy učitelů, což je to jiná kategorie výdajů), v absolutním vyjádření výrazně rostou výdaje na důchody. Naopak meziročně klesají veřejné investice – kapitálové výdaje. Ty však v posledních měsících zrychlují, konečně se začíná čerpat více peněz z nového programového období EU fondů.

Očekáváme, že v posledních měsících roku stáhnou vyšší výdaje bilanci rozpočtu do mírného deficitu. Od 1. listopadu totiž dochází ke zvýšení platů ve veřejném sektoru. Vyšší tempo by mělo být i u kapitálových výdajů (veřejných investic). Státní rozpočet by tak měl na konci letošního roku dosáhnout schodku 25 miliard korun. Je však možné, že deficit nakonec bude nižší. A to na základě dnešních dat o přebytku ke konci října (daňové příjmy jsou opravdu solidní) a také díky možnému přílivu evropských peněz v závěru roku, což zmiňoval před měsícem ministr financí Ivan Pilný. Tento druhý faktor je však prakticky nepredikovatelný.

Návrh rozpočtu pro příští rok předpokládá schodek 50 miliard korun. Vzhledem k masivnímu nárůstu běžných výdajů a zároveň možnosti, že se ještě ve větší míře rozjedou investice však poprvé od roku 2011 vidíme riziko, že rozpočet skončí ještě ve hlubším deficitu, než je naplánováno.