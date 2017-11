12.h - Evropa roste díky výsledkům firem, eurodolar čeká se na Fed, ropa roste díky říjnovým statistikám, BCPP opět v plusu díky ČEZ a Uni

Evropské akciové trhy v průběhu dnešního dopoledne poměrně silně rostou. Situace ve Španělsku je stále v podstatě klidná a tak se mohou investoři naplno zaobírat firemní výsledkovou sezónou, která je právě v plném proudu, a také přicházejícími makry. Předstihové ukazatele z Číny a dalších zemí jsou pozitivní. Pod určitým tlakem je pouze retailový sektor.S napětím se čeká a výstupy ze zasedání měnového výboru Fedu. Změny v nastavení sazeb se ještě nečekají, ale doprovodné komentáře budou poměrně důležité a určující. Euro dopoledne vyčkává na Fed euru výrazněji posiluje a míří pod 25,6. Ropa dopoledne navazuje na včerejší růst. WTI se posunuje nad hranici 55 USD . Pozitivně působí především vysoká míra plnění redukčních dohod, jež ze strany OPECU v říjnu dosahovala úrovně 92%. Jeho celková produkce v říjnu poklesla o 80 000 barelů. Rusko zredukovalo svou produkci o 300 000 barelů denně.Podle některých odhadů ropný trh vstoupí do nového roku v rozsahu mírného deficitem na úrovni cca 260 000 až do přebytku kolem 1,5 mbd. BCPP vstupuje do nového měsíce v duchu posledních dnů, tedy se zájmem o ČEZ Unipetrol na úkor bank.