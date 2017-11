Ovlivňuje Airbnb ceny nemovitostí a nájmy?

Edward Kung z University of California Los Angeles a jeho tým vytvořili novou studii zaměřenou na vliv služeb typu Airbnb na realitní trh a jeho fungování. V rozhovoru pro WSJ Kung uvedl, že tyto služby umožňují vlastníkům nemovitostí generovat z nich příjmy a to zvyšuje cenu realit. To ovšem není jediný důsledek.



Kung tvrdí, že v USA vzrostl podíl lidí, kteří dávají více než 30 % svých příjmů na nájem, z 30 % v roce 2000 na 39 % v roce 2014. Dochází tak ke krizi v dostupnosti bydlení a „vše, co ovlivňuje výši nájmů a ceny realit, se stává veřejnou otázkou“. Pro mnoho měst je tak tento vývoj motivací k tomu, aby Airbnb regulovalo. Podle profesora totiž tyto služby tlačí ceny realit a nájmy nahoru následujícím způsobem:





Airbnb snižuje nabídku v segmentu dlouhodobých pronájmů, kde se pohybují lidé, kteří chtějí získat stálé bydlení . Tato služba totiž přesouvá část nabídky na trh s krátkodobými pronájmy, který slouží turistům a všem, kteří chtějí zůstat jen na krátkou dobu. Tím se snižuje nabídka na dlouhodobém segmentu trhu a následně na něm rostou ceny. K tomu se navíc přidává zmíněný vztah mezi schopností nemovitosti generovat soustavné příjmy a její cenou na trhu.Airbnb ovšem tvrdí, že díky jejím službám je bydlení dostupnější a „tisíce rodin závisí na příjmech z ních“. Podle mluvčího společnosti také „95 % ekonomů a odborníků na trh s bydlením tvrdí, že podle nich nemá toto sdílení výraznější dopad na výši nájmů“. Kung říká, že na počátku si nebyl jistý tím, k jakým výsledkům jeho tým během analýzy dospěje. Někdo totiž tvrdí, že Airbnb není tak významným faktorem, který by mohl ovlivnit celý trh a zvýšit ceny domů a nájmy. Jenže se ukazuje, že když někdo hledá nemovitost k pronájmu, velký počet z nich je nabízen na Airbnb a není k dispozici pro dlouhodobé užívání.Kung na základě zkušeností a dat z amerického trhu tvrdí, že vláda by měla regulovat „konverzi dlouhodobě pronajímaných objektů na krátkodobě pronajímané. Regulátoři by ale neměli omezovat ty, kteří chtějí nabízet krátkodobý pronájem, ale dlouhodobý by nenabízeli. Tedy lidi, kteří například poskytují volný pokoj ve svém domě či nabízejí svůj byt v době, kdy jsou oni sami na cestách. V takovém případě Airbnb umožňuje plné využití jejich majetku a generuje dodatečné příjmy. Z tohoto hlediska je tak největší výzvou zjistit, jaké jsou skutečné záměry majitele nemovitosti .“