ČR - PMI ve zpracovatelském průmyslu v řínu nejvyšší od dubna 2011

Radomír Jáč

hlavní ekonom

Generali Investments CEE

Zrychlilo se tempo růstu výroby a především pak objednávek, kde se projevuje růst jak domácí poptávky, tak poptávky na exportních trzích.Český průmysl je ze své podstaty exportně orientovaný a v tomto ohledu těží z dobré situace v ekonomikách našich hlavních obchodních partnerů v čele s eurozónou, kde se situace v průmyslu taktéž rapidně zlepšuje.Tuzemští průmysloví výrobci zůstávají optimističtí i ve výhledu do dalších měsíců, čemuž samozřejmě napomáhá i vývoj domácí poptávky v české ekonomice Kombinace rostoucích nákladů a příznivě se vyvíjející poptávky se přelévá do růstu cenových tlaků v tuzemském průmyslu , tedy jak na straně cen vstupů, tak na straně cen výstupů průmyslových výrobců.Kombinace silného růstu poptávky a výroby v tuzemském průmyslu , a růstu souvisejících cenových tlaků, je z pohledu ČNB argumentem pro další zpřísnění měnové politiky skrze zvýšení úrokových sazeb . Zvýšení sazeb se v podstatě s jistotou dočkáme na zasedání bankovní rady již tento čtvrtek (2. listopadu), hlavní otázkou ale spíše nyní je, zda ve výhledu na růst úroků v roce 2018 bude bankovní rada indikovat opatrný přístup anebo zda data z české ekonomiky z uplynulých týdnů povedou ČNB k agresivnějšímu názoru na výhled jejich úrokových sazeb . Dle mého názoru je opatrnost, co se týče tempa zvyšování úroků, i nadále na místě, nicméně průzkum PMI je sám o sobě každopádně argumentem pro další zpřísnění měnových podmínek v české ekonomice