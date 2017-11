Long signál na akcie Micron Technologies

Investiční newsletter Breakout Trader od LYNX přináší každý týden 5 investičních analýz. Jedná se o analýzu čtyř světových akcií a jednoho ETF. Analýzy obsahují konkrétní úrovně vstupu i výstupu (stop-loss i cílové ceny). Komplexní krátkodobá analýza jednotlivých titulů přibližuje investorům strategii zkušených investičních profesionálů.

Naváží akcie Micron Technologies na růstový trend?

Akcie jednoho z nejvýznamnějších světových výrobců polovodičů, společnosti Micron Technologies, vykazuje silné růstové momentum od září. Tento uptrend je natolik robustní, že jakýkoliv náznak korekce k 20ti dennímu průměru (zelená čára) je ihned využit k nákupům. To se potvrdilo v minulých dnech – na trhu vládnou býci.

První růst akcie mezi srpnem a zářím činil zhruba $ 9. Následný růst mezi zářím a říjnem byl ve výši $8. Teď je tedy na místě očekávat podobný růst po dotyku 20ti denního průměru. Nastavíme si výběr zisku na hladinu mezi $ 48 a $49.

Pokud patříte k agresivnějším obchodníkům, můžete do tohoto obchodu vstoupit ihned. Nicméně investoři s defenzivnějším přístupem pravděpodobně začnou obchodovat až při proražení cenové hladiny $42,17. V každém případě nemůžeme nechat akcii poklesnout pod $39,60.





Prorazí akcie Deutsche Telekom aktuální rezistenci?

Navzdory obecně velmi pozitivním výsledkům německých akcií se v minulých týdnech akcie Deutsche Telekomu neudržely na svých hodnotách a už nějakou dobu pozorujeme jejich slabost a postupný pád. Ale vyšší low, které se právě tvoří, by mohlo být vnímáno jako pozitivní signál pro růst ceny.

Signál se teprve začíná tvořit, proto musíme být trpěliví a dát býkům dostatek prostoru, aby svojí akcí potvrdili otočku trendu. Především bude důležité, aby cenový pohyb překonal hladinu vyznačených rezistencí. Tato situace by byla jasným signálem pro nákup.

Pokud překonáme nejvyšší hodnoty posledních dvou týdnů, budeme mít první malé signály k nákupu. To by tedy znamenalo, že by investoři mohli začít budovat své pozice po překonání hladiny €15,75.

Nicméně určitě mnohem lepším signálem bude překonání rezistence na €15,90. Cestou dolů je jasné, že bychom se neměli dostat pod nedávné dno na hladině €15,25.





Upozornění: Všechny úrovně vstupů i výstupů z obchodů vychází z osobních strategií autorů newsletteru a mají pouze informativní charakter. Neměly by být chápány jako specifická nákupní a prodejní doporučení, ale jako podklad pro další analýzu se zohledněním Vašich investičních možností a zkušeností. Ujistěte se, že znáte podmínky investičního newsletteru.