Tragédie v New Yorku zastiňuje firemní čísla

Teroristický útok v New Yorku opět připomněl hrozbu terorismu. Mladý atentátník v metropoli najel vozidlem mezi chodce a cyklisty. Osm z nich svým hrůzným činem připravil o život, dalších 12 zranil.



Smutná událost tak pochopitelně zastiňuje jakékoliv dění na finančních trzích. I přesto se alespoň krátce musíme zastavit u pokračující výsledkové sezóny. Včera svá čísla totiž zveřejnila sportovní značka Under Armour. Ta investory doslova vyděsila zhoršením výhledu na letošní rok. Hlavní měrou to má na svědomí slabá výkonnost na severoamerickém trhu. Akciím nepřidaly ani doprovodné komentáře, v jejichž rámci management přiznal, že situace na tamějším trhu bude náročná i v příštím roce. Jinými slovy tak Under Armour nadále odkládá okamžik stabilizace v klíčové oblasti, pročež nemůže sesbírat plody silného růstu v zahraničí. Negativem je také klesající hrubá marže a výrazná kumulace zásob. Ty budou muset do oběhu s velkou pravděpodobností zamířit skrze slevové akce, pročež tlak na marže pouze zesílí. Jediným pozitivem je tudíž osekávání provozních nákladů, které alespoň částečně tlumilo negativní dopad do provozního zisku. Akcie v návaznosti reagovaly poklesem o 23 %.



Dařilo se naopak aeroliniím Ryanar. V pololetních číslech fiskálního roku 2018 zaujalo zejména potvrzení celoročního výhledu. K němu došlo navzdory rušení řady letů, neboť se pozitivně projevuje mírnější dynamika poklesu cen. Akcie připsaly takřka 7 %. Pokračující výhodou je nízkonákladový model a potenciál profitovat z výpadku konkurentů (Alitalia, Air Berlin). Rizikem zůstává vyjednávání s piloty ohledně platů.



Jan Šumbera