Zasedání Fedu mnoho novinek nepřinese (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnešní zasedání Fedu bude patřit k těm méně zajímavým. Úrokové sazby zůstanou beze změny, výrazné změny zřejmě nedozná ani rétorika Fedu. V eurozóně bude kalendář ekonomických událostí prázdný. Český PMI zřejmě mírně poklesne, i tak ale nálada v průmyslu zůstává více než dobrá.

Indikátor ISM si mírně pohorší

Dnešní zasedání Fedu bude patřit k těm méně zajímavým. Normalizace bilanční sumy se již rozběhla, nová ekonomická prognóza byla zveřejněna v září, přičemž zasedání nebude následováno ani tiskovou konferencí. Ekonomika spojených států se oklepává z ničivých dopadů hurikánů, což je patrné na vývoji maloobchodních tržeb, průmyslu i spotřebitelské důvěry. To by mělo Fed potěšit. Na druhou stranu si centrální banka bude chtít počkat na další set inflačních dat, aby se ujistila, že prosincové zvýšení sazeb je na místě. Z tohoto úhlu pohledu bude důležitá říjnová inflace, která bude zveřejněna 15. listopadu. Celkově se domníváme, že v rétorice Fedu se toho tentokrát mnoho nezmění. Naše očekávání ohledně prosincového zvýšení sazeb zůstává stále v platnosti.

Předstihové indikátory z jednotlivých států v USA naznačují, že důvěra v průmyslu se v říjnu mírně zhoršila a indikátor ISM by tak měl doznat nepatrného zhoršení poté, co v září dosáhl své nejvyšší hodnoty od května 2004. ADP report mapující počet volných pracovních míst mimo zemědělský sektor by měl vykázat podle konsenzu trhu solidních 200 tisíc.

Ekonomice eurozóny se daří, inflace ale zůstává velmi nízko

Společná evropská měna včera mírně ztrácela. K výraznějšímu posílení ji nepřimělo ani zveřejnění lepšího než očekávaného růstu HDP eurozóny za Q3 17. Ten dosáhl solidních 2,5 % meziročně a 0,6 % mezikvartálně. Včerejší čísla tak opět potvrdila, že se eurozóna drží v dobré kondici. Přestože detailní strukturu HDP zatím neznáme (bude zveřejněna na konci listopadu), předpokládáme, že růst byl široce rozprostřený. Pomohla mu spotřeba domácností, která těží ze zlepšující se situace na trhu práce. To bylo patrné i na včera zveřejněné zářijové míře nezaměstnanosti, která poklesla o další dvě desetiny pb na úroveň 8,9 %, nejnižší hodnotu od roku 2009. Ekonomika eurozóny těží i z oživené světové poptávky. To by mělo být vidět na vývoji čistých exportů, které ještě ve druhém čtvrtletí hospodářský růst brzdily. Podstatným přispěvatelem k růstu zůstávají i investice. Za celý letošní rok očekáváme, že růst HDP eurozóny dosáhne 2,2 %, rizika se však koncentrují ve směru vyšší dynamiky.

Achillovou patou eurozóny zůstává inflace. Ta v říjnu zvolnila své meziroční tempo na 1,4 %, jádrová inflace dokonce na 0,9 %. Své tempo bude celková inflace podle našeho názoru zpomalovat až do února příštího roku. Zvyšování úrokových sazeb v eurozóně je tedy stále v nedohlednu. První a zároveň poslední zvýšení úroků očekáváme v červnu 2019.

Nálada v českém průmyslu zůstává dobrá

Český říjnový PMI zřejmě mírně poklesne (ze zářijových 56,6 bodů na 56 bodů). Díky dostatku zakázek jak z domácí ekonomiky, tak ze zahraničí však zůstává nálada v oblasti průmyslu dobrá. Brzdou se začínají stávat kapacitní omezení, především nedostatek pracovní sily. I tak ale očekáváme, že po slabším třetím kvartále, ekonomika nabere na tempu, což by mělo být patrné i na vývoji předstihových indikátorů.

Na trhu s korunou panuje klid před bouří

Kurz koruny se včera držel ve velmi úzkém pásmu 25,64-25,67 CZK/EUR. Aktivita na trhu byla minimální, objemy obchodů velmi nízké. Trh evidentně vyčkává na čtvrteční zasedání České národní banky. To by mohlo kurzu koruny vlít krev do žil, obzvláště pokud by ČNB zvýšila sazby o 50 bb. Tomuto scénáři dáváme 40% šanci. V takovém případě by se kurz koruny mohl podívat až na úroveň 25,30 CZK/EUR. V případě 25 bodového zvýšení sazeb velký pohyb kurzu neočekáváme (na 25,50 CZK/EUR).

Polské spotřebitelské ceny o jednu desetinu předčily tržní očekávání, když meziměsíčně stouply o 0,5 %. V meziročním srovnání dosáhla 2,1 %. Polský zlotý na zveřejněná data nijak zásadně nereagoval a v celodenním srovnání skončil v podstatě beze změny (4,245 PLN/EUR).