Akcie Sony významně přispěly k růstu japonského indexu (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

ČEZ se dohodl na prodeji bulharské černouhelné elektrárny Varna. Cena transakce není zatím známa.

Evropský akciový trh by dnes mohl zahájit růstem.

Oči všech nejen akciových investorů dnes směřují jedním směrem, a to na večerní výsledky zasedání americké centrální banky. Změnu sazeb nečekáme, ale předpokládáme, že Fed připraví trhy na jejich zvýšení na následném prosincovém zasedání. Z makrodat však za zmínku stojí předstihové ukazatele ISM a PMI po celém světě nebo americký report ADP, předskokan pátečních čísel z trhu práce.

Výsledky hospodaření dnes z amerických společností zveřejní mezi jiné Facebook, Qualcomm, Molson Coors, Garmin nebo Symantec. Na evropském kontinentě reportuje v rámci indexu Stoxx 600 pouze šestice méně známých firem.

Analytici Société Générale snížili doporučení pro polskou energetickou společnost Galp Energia na Prodat a zároveň jej zvýšili na Držet pro francouzskou biofarmaceutickou firmu DBV Technologies.

Obchodování na zámořských trzích

Americký index S&P 500 uzavřel říjnové obchodování s mírným ziskem necelé jedné desetiny procenta. Za celý měsíc si polepšil o více jak dvě procenta, což byla jeho nejlepší měsíční výkonnost od února letošního roku. Akcie obecně podporovaly příznivé makroekonomické ukazatele, rostoucí očekávání na snižování daní v USA a příznivé hospodářské výsledky firem.

Asijsko-pacifickému regionu se v průběhu dnešního ranního obchodování vcelku dařilo. Nejúspěšnějšími se staly japonské akcie, když index Nikkei 225 posílil o 1,9 %. Podporou mu byly především technologické tituly a oslabující jen. Z reportujících firem mile překvapily výsledky a zlepšení výhledu na provozní zisk společnosti Sony, jejíž akcie vylétly o 11,5 %. Za zmínku rovněž stojí 1,3% zisk jihokorejského Kospi či více jak jednoprocentní zisky indické burzy.

Akciové trhy budou čekat na dnešní závěry ze zasedání Fedu. Neočekáváme žádné změny v nastavení měnové politiky, zvýšení sazeb by dle nás mělo přijít až na prosincovém zasedání, což by měla potvrdit rétorika centrální banky. Myslíme si, že stav americké ekonomiky je natolik silný, že by se měla se zvyšováním sazeb hladce vypořádat. Postupné zpřísňování měnové politiky by tak nemělo mít na akciové trhy výrazně negativní dopad.

ČEZ

Společnost ČEZ se dohodla na prodeji své bulharské černouhelné elektrárny Varna s instalovaným výkonem 1260 MW, která je dočasně od začátku ledna odstavena. Kupujícím bude bulharská společnost SIGDA OOD. Transakce podléhá schválení bulharského úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Konečná cena bude dle oznámení ČEZ stanovena k datu vypořádání transakce v závislosti na aktuální výši pracovního kapitálu.

V minulosti se v médiích objevily zprávy, že by ČEZ mohl za bulharskou elektrárnu utržit 50 mil. EUR. V roce 2006 ji ČEZ koupil za 206 mil. EUR a investoval do ní dalších 100 mil. EUR. Vzhledem k přetrvávajícím sporům se již v minulosti společnost rozhodla k zahájení arbitráže, v rámci které vznesla nároky v řádu stovek milionů eur. Zprávu vnímáme mírně pozitivně, když ČEZ tak ukončí část svých vleklých sporů s negativním dopadem do ziskovosti celého projektu. Částku 50 mil. EUR považujeme spíše za optimistický scénář a představuje zhruba 2,4 CZK na akcii.