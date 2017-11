Výsledky Mastercard za 3Q17 nad odhady trhu. Riziko pokuty 1 mld. USD

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Společnost reportovala za 3Q čistý zisk na akcii ve výši 1,34 USD , čímž překonala nejvyšší odhady trhu, které se pohybovaly v rozpětí 1,18 – 1,28 USD . Celkové tržby ve výši 3,4 mld. USD byly také nad očekáváním (3,28 mld. USD ). Společnost dále uvedla, že do konce roku 2017 či začátkem příštího roku by měla mít více informací o možné pokutě ze strany Evropské komise týkající se výše poplatků a omezování konkurence. V případě nepříznivého rozhodnutí by pokuta zřejmě přesáhla 1 mld. USD . Společnost dosud nemá na tuto pokutu vytvořenou žádnou rezervu.