Lidi na Manhattanu zabíjel Uzbek, prezident USA chce zamezit lidem z IS vstup na americké území

Americká policie v úterý postřelila a zadržela devětadvacetiletého muže, který s pronajatou nákladní dodávkou zabil osm lidí a nejméně 11 dalších zranil na newyorské stezce pro pěší a cyklisty. Úřady vyšetřují útok, který podle médií spáchal Uzbek Sayfullo Saipov, jako teroristický čin. Mezi mrtvými je podle úřadů pět Argentinců a Belgičan. Prezident Donald Trump v souvislosti s krveprolitím prohlásil, že USA nesmí dovolit teroristům z organizace Islámský stát (IS) dostat se na americké území a nařídil dále přitvrdit v prověrkách migrantů.

Pachatel s pronajatým pick-upem vjel na stezku vedoucí odděleně podél West Side Highway, rušné silnice lemující západní pobřeží Manhattanu. Během více než kilometrové cesty na stezce srážel cyklisty a chodce, načež narazil do školního autobusu, vyběhl z vozu a podle svědků arabsky zvolal Alláhu akbar (Bůh je veliký). Média zveřejnila video, na němž pravděpodobný pachatel pobíhá po newyorské ulici se zbraněmi v rukou. U sebe měl podle policie paintbalovou a vzduchovou pistoli. Podle agentury AP je po operaci ve vážném stavu, lékaři však předpokládají, že přežije.



Podle argentinského ministerstva zahraničí zemřelo pět lidí z města Rosario v centrální Argentině, kteří přijeli do New Yorku oslavit 30. výročí svého vysokoškolského absolutoria. O jedné mrtvé osobě pocházející z Belgie informoval belgický vicepremiér. Občané obou zemí jsou podle úřadů i mezi zraněnými. Policie zatím identitu ani národnost obětí nezveřejnila.



Americká média s odvoláním na policejní zdroje uvádějí, že útok spáchal Uzbek Saipov, který v USA žije od roku 2010 díky takzvané zelené kartě. Podle televize CNN objevili policisté v dodávce vzkaz naznačující, že čin byl spáchán ve jménu IS, podle jiných médií není jeho obsah zcela jasný. O žádných Saipovových vazbách na radikály dosud není policii nic známo, na sociálních sítích nebyl aktivní. Podle agentury AP se živil jako řidič a měl průkaz vydaný na Floridě, zřejmě však žil v New Jersey, z něhož je to do New Yorku blíže. Nějakou dobu pracoval i pro společnost Uber.



"Nesmíme dovolit ISIS vrátit se nebo vstoupit do naší země poté, co jsme je porazili na Blízkém východě a jinde. Dost!" napsal s použitím zkratky pro Islámský stát na twitteru Trump, který vyslovil soustrast obětem "teroristického činu". Později dodal, že nařídil ministerstvu vnitřní bezpečnosti ještě zpřísnit "extrémní prověřování" migrantů mířících do Spojených států.



Newyorský guvernér Andrew Cuomo oznámil, že stát v den halloweenských oslav posílil bezpečnostní opatření na rušných místech jako jsou letiště či mosty. "New York je mezinárodním symbolem svobody a demokracie a my se nenecháme zastrašit," uvedl Cuomo v reakci na čin. Několik hodin po masakru vyrazil po boku starosty města Billa de Blasia do jednoho z večerních halloweenských průvodů.

(Zdroj: ČTK, americká média)