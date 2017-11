Kurz eurodolaru nereagoval na data z eurozóny

Kurz eurodolaru v zásadě nijak nereagoval na data z eurozóny, neboť rychlejší než očekávaný růst HDP ve třetím kvartále kompenzoval nečekaný propad inflace v říjnu. Pro euro je nepříjemný zejména propad jádrové inflace z 1,1 % na 0,9 % tažený nízkou inflací v Itálii.



Dnešek bude o amerických událostech - ve hře jsou jak data (ISM, ADP report), tak Fed jakož i (fiskální) politika. Republikáni by totiž měli co nevidět zveřejnit v Kongresu detaily daňové reformy. To by spolu s mírně jestřábím Fedem a silnými americkými čísly mělo dolaru pomoci k dalším ziskům.





Britská centrální banka zřejmě ve čtvrtek zvýší úrokové sazby libra před tímto krokem nabírá zisky. Krom toho jí pomáhá vyjádření vyjednavače o brexitu za EU, Michela Barniera, že je připraven zrychlit rozhovory s Británií. Malou podporu může pociťovat také euro