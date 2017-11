Česká koruna vyčkává na čtvrteční zasedání ČNB

Česká koruna dál vyčkává na čtvrteční zasedání ČNB. Dnešní zasedání Fedu by ji nemělo příliš rozhodit. Měnový pár dál stagnuje v okolí 26,50 EUR/CZK - klíčové bude, jak se po vesměs očekávaném čtvrtečním zvýšení sazeb (o 25 bps) vyjádří k současné síle koruny guvernér Jiří Rusnok a jak celkově vyzní nová prognóza. Zatím nepočítáme s tím, že by ČNB začala znovu zveřejňovat implikovanou trajektorii kurzu, na které leží nová prognóza. Mohla by však leccos naznačit tím, když řekne, zda bankovní rada považuje korunu při dané trajektorii sazeb za proti-inflační riziko…