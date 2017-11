Ranní glosa: Zasedání Fedu ve stínu konkurzu na jeho šéfa

Americká centrální banka se v následujících hodinách má stát středem finančního vesmíru, ale nemusí to být dnešní zasedání Fedu, které zvedne obchodníky ze židlí. Americký prezident Trump totiž ve stylu svých televizních reality show pořádá konkurz na příštího šéfa Fedu a jméno kandidáta hodlá oznámit zítra. Trumpova volba přitom nemusí nutně znamenat zachování statu quo ve vedení nejvlivnější centrální banky světa a proto je trhy očekávána více než dnešní výstupy z jednání FOMC.



Řekněme si, že výběr nové hlavy Fedu se zřejmě zúžil na tři hlavní favority, přičemž na tomto místě je třeba dodat, že Trump fakticky do washingtonského vedení centrální banky vybírá aktuálně dva lidi, neboť na svůj post viceprezidenta Rady guvernérů Fedu rezignoval Stanley Fischer. Ať tak či tak, třemi hlavními favority na místo jedna a dvě uvnitř Fedu jsou současný viceprezident Jerome Powell, nynější šéfka Fedu Yellenová a profesor stanfordské univerzity John Taylor. Těžko říct, kterou dvojici Trump nakonec zvolí, ale pokud je něco pravdy na tom, že Trumpovým favoritem na šéfa Fedu je ne-ekonom konsensuální praktik Powell, tak by z vedení vypadla Yellenová, která by dowgrade z pozice č. 1 na pozici č. 2 neakceptovala. Možná kombinace Powella jako kandidáta na šéfa americké centrální banky a Taylora na pozici jeho pravé ruky by zřejmě velké drama na trhy nepřinesla, byť v součtu by byla lehce jestřábí volbou. John Taylor se zapsal do makroekonomických učebnic konstrukcí formule, podle které centrální banky ať již vědomě či nevědomě řídí svoji úrokovou politiku. Pokud by se pak Taylor jakožto nový člen vedení Fedu (FOMC) řídil svým pravidlem, tak by musel prosazovat daleko vyšší oficiální sazby - dosazení aktuálních makrodat do originálního taylorova pravidla doporučuje stanovit sazby na 3,8 %. Tedy o nějakých 265 bazických bodů výše, než je Fed Funds rate nyní.





Tolik o personální situaci uvnitř vedení Fedu. A jaký dnes vlastně pustí americká centrální banka komentář do světa po svém měnově-politickém zasedání? Čekejme lehce jestřábí signál, jež vyzdvihne vybalancovaná makroekonomická rizika, která trhy utvrdí v tom, že prosincové zvýšení úroků o dalších 25 bazických bodů se blíží.