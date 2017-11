Jan Kovalovský: Nebojte se začít. Patria teď bere na sebe přešlapy nových investorů

Prodělám kalhoty, poplatky mne sežerou dřív, než se mi povede něco vydělat. Například tak lze shrnout největší obavu lidí, kteří by rádi začali přímo investovat na kapitálovém trhu, obchodovat s akciemi, ETF, fondy a dalšími investičními nástroji. Obchodník s cennými papíry Patria Finance teď oslovuje nové investory s jedinečnou nabídkou: garancí úvodních ztrát, plynoucích i ze „začátečnických“ chyb. Podrobnosti přinášíme v rozhovoru s Janem Kovalovským, který vede online sales a marketing v Patria Finance.

Patria.cz: Honzo, co přesně pro lidi, kteří by chtěli začít přímo investovat a obchodovat, Patria Finance nabídne?

Obava ze ztráty je dle našich zkušeností a rozhovorů s potenciálními i již aktivními klienty jednoznačně hlavním motivem, který vzbuzuje obavy a odrazuje od přímého obchodování. Ta obava je přirozená, spojená s nervozitou, chybami plynoucími z nezkušenosti a neznalostí všech aspektů trhu. My teď přicházíme možností osahat si jakékoliv investiční nástroje na hlavních kapitálových trzích, jako jsou Spojené státy, Evropa i pražská burza, s minimálním rizikem. Patria novým klientům, kteří si v měsících listopadu a prosinci otevřou účet u Patrie, začnou s ní obchodovat a ze svých obchodů realizují ztrátu, tuto ztrátu do konkrétní výše pokryje.

Patria.cz: Jaká tato výše je? Jak si začínající investoři fungování této nabídky mohou představit?

Patria uhradí novým investorům ztrátové obchody do maximální celkové výše 5 tisíc korun českých. Pro konkrétní příklad: investor nakoupí titul v objemu 100 tisíc korun a následně poklesne cena vybraného titulu o 5 procent. Těchto 5 tisíc korun Patria vloží zpět na účet klienta v Patrii. Pokud však investorovi vznikne vyšší ztráta, například při poklesu titulu v této investici o 8 procent, tedy celkem ztráta dosáhne 8 tisíc korun, Patria klientovi pokryje ztrátu 5 tisíc korun a klient ze svého pokrývá 3 tisíce korun.

Patria.cz: Proč zrovna 5 tisíc? Je to číslo opřeno o nějakou Vaši zkušenost?

Ano, odráží naše zkušenosti se začínajícími investory a objemy, se kterými do obchodování vstupují. Racionálně to jsou v investičních začátcích nižší řády. Zohledňujeme také aktuální vývoj na trhu, například současnou volatilitu. Kampaní tedy začínajícímu investorovi snížíme jeho riziko o pět tisíc. To ale jen jedna z věcí, kterou pro něj v jeho investičních začátcích můžeme a umíme udělat. Sám investor, a tady poradíme a podle možnosti vysvětlíme, může své vlastní riziko snížit nastavením inteligentních pokynů, klasickým z nich je takzvaný stop loss, který hlídá případný pokles a na nastavené úrovni dokáže pozici automaticky uzavřít a eliminovat tak vyšší ztráty. Lze jej využít i v rámci pravidel naší kampaně. Pokud tedy nový klient na trhu nakoupí za 100 tisíc korun a nastaví si stop loss do maximálních 5 tisíc korun, v případě aktivace tohoto příkazu pak Patria v souladu s pravidly kampaně investorovi na účet vloží oněch 5 tisíc korun. Nadto od Patrie klient získá rozsáhlou podporu v podobě profesionálního zpravodajství a dat z trhů na Patria.cz nebo názorů a investičních tipů týmu analytiků.

Patria.cz: Na portálu Patria.cz čtenáři i investoři kromě pravidelného zpravodajství, komentářů, názorů, analýz či online dat naleznou například také rozsáhlou Školu investora. V té radíme, jak začít, na co si v investičních začátcích dát pozor. Provedeme trhy, investičními pojmy, přístupy k analýze investic nebo investičními strategiemi. Co Honzo nabízíme dál?

Mnoho :-). Už jsem naznačil možnost opřít se o doporučení našeho týmu analytiků v podobě dlouhodobých investičních doporučení pro světové i české akcie, krátkodobějších tipů. Ačkoli trhy vidíme v posledních týdnech znovu a znovu posouvat historická maxima, v doporučeních se analytici Patrie soustředí na konkrétní perspektivní tituly, zajímavé například potenciálem dividendy i růstu. Pro investory, kteří se raději vydávají svou vlastní cestou, máme v Patria Finance například sérii vzdělávacích webinářů pod vedením Ondřeje Tollingera. Radíme samozřejmě také se samotným obchodováním na naší platformě.

Patria.cz: Samotné obchodování je možné jak?

Své obchodní příležitosti mohou investoři realizovat několika způsoby. Online prostřednictvím obchodní platformy Webtrader nebo cestou zcela nové mobilní aplikace Patria MobileTrader. Tyto platformy jsou propojené nejen mezi sebou, ale také s analytickými doporučeními a zpravodajským portálem Patria.cz. V případě, že má klient Patrie také bankovní účet u ČSOB, naší mateřské skupiny, má nově možnost sledovat či investovat s Patrií skrze ČSOB. Vedle online cesty samozřejmě nabízíme možnost zadávání pokynů telefonicky přes call centrum Patrie.

Po prvních zkušenostech se investoři mohou rozhodnou, zda budou pokračovat v investování především sami na základě svého rozhodování, nebo více spolupracovat s customer care servisem Patrie a makléři. U nich především v případě, kdy si klient chce nechat sestavit na míru vyladěné portfolio.

Jan Kovalovský

V Patrii působí v různých pozicích od roku 2008. Nejprve 6 let jako makléř Patria Finance, posléze tři roky jak manažer produktu Patria Forex. Od roku 2016 je Honza vedoucím on-line prodeje a klientského servisu. Před nástupem do Patrie působil 10 let jako profesionální triatlet, ještě předtím jako manažer AC Start Karlovy Vary.

O „Patria garantuje úvodní ztráty“ podrobně

Platnost: listopad až prosinec 2017



Garance: až 5 000 Kč



Podmínky: Garance úvodní ztráty se vztahuje na prvních 500 klientů, kteří si v období od 1. listopadu do 29. prosince 2017 otevřou účet u společnosti Patria Finance. Garance úvodní ztráty se vztahuje na ztráty realizované v období od 1. listopadu do 29. prosince 2017, celkem nejvýše do 5 tisíc korun českých. Patria v potvrzovacím emailu registrace informuje klienty, zda mají nárok na garanci ztrát. Maximální výše garance je ponížena v případě nároku na dividendu daného titulu o hrubou výši vyplacené dividendy a v případě vyplacené provize z korporátní akce o výší této vyplacené provize.