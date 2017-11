Dunkerk nabídne hromadnou dopravu zdarma

Legendární město na severu Francie má problém. Vylidňuje se a je zahlceno individuální automobilovou dopravou. To se má od září příštího roku změnit.

V severofrancouzském přístavním městě jsou autobusy brány jako doprava poslední instance. Na celkovém objemu přepravy se v Dunkerku podílejí jen z pěti procent. Město dusí individuální motoristé. Na vině je mimo jiné vylidňování centra. Dunkerk od roku 1999 ztrácí průměrně tisíc obyvatel ročně, kteří se stěhují do příměstských oblastí. Ti pak do centra dojíždějí.

Před třemi lety se starostou Dunkerku stal Patrice Vergriete. Přišel s vizí města, které by se mohlo rozvíjet udržitelným způsobem a bylo by přitažlivé a užitečné pro mladé lidi, rodiny s dětmi, ale i seniory. Když kandidoval, neváhal v kampani vsadit na poměrně ambiciózní slib, který mu pomohl volby vyhrát: zařídit, že autobusová doprava ve městě bude zdarma.

Z víkendu na celý týden

„Chtěl jsem rodinám vrátit jejich kupní sílu,“ řekl Vergriete portálu CityLab.com. V roce 2015 se městská rada pod vedením Vergrieta rozhodla zavést bezplatnou autobusovou dopravu o víkendech. Mezi obyvateli Dunkerku to byl velice populární krok. Přeprava městskou hromadnou dopravou vzrostla o sobotách v průměru o třicet procent, o nedělích dokonce o procent osmdesát. Lidé prý opatření uvítali s nadšením. Ušetřili nejen nezanedbatelné peníze, ale také stres při hledání volného parkovacího místa.

To ale není vše. Výrazně se změnila skladba cestujících, kteří o víkendu do Dunkerku a jeho okolí přijížděli. Do té doby to byli převážně starší lidé, mladí studenti nebo nízkopříjmoví občané. Najednou se to veřejných dopravních prostředků nahrnuli také středně- i vysokopříjmové vrstvy obyvatel, včetně rodin, které disponovaly i více než jedním vozem.

Ukázalo se, že obyvatelé Dunkerku začali vážně přemýšlet o použití městské hromadné dopravy až ve chvíli, kdy byla zcela zdarma. Předtím totiž autobus stál 1,4 eura. Ale ani takto výhodná cena dostatečně od cestování osobním automobilem neodrazovala. „Lidé se zastavili a začali počítat, až když jsme jim nabídli veřejnou dopravu zadarmo,“ uvedl Vergriete.

Víkendový model bezplatných městských autobusů se má už příští rok v září rozšířit na celý týden. Dunkerk se tak stane největším městem ve Francii, které se touto cestou vydalo. Najdou se pochopitelně lidé, kteří nevěří, že si to městský rozpočet bude moci dovolit. „Myslí si, že je v tom nějaký háček, že to není možné a že jste lhář, když je o tom přesvědčujete,“ říká Vergriete s tím, že obyvatelé Dunkerku se správně ptají, z čeho město bude bezplatnou autobusovou dopravu platit.

Místo stadionu autobusy a cyklostezky

Ale pro městskou kasu to zas taková zátěž nebude. Jízdné totiž pokrývá jen zhruba deset procent celkových nákladů, ještě před dvěma lety to bylo procent dvanáct. Zbytek, tedy asi 50 milionů eur (skoro 1,3 miliardy korun) ročně, musí město doplatit ze svého rozpočtu. Přesněji řečeno ze silničních daní, které platí firmy, a z příspěvků regionálních rozpočtů.

Systémy veřejné dopravy však nikde na světě nejsou ziskovou záležitostí a vybrané jízdné pokrývá zhruba stejnou část nákladů jako v devadesátitisícovém Dunkerku. „Jsem přesvědčen, že by vedení každého města mělo zvážit, zda se v konečném důsledky nevyplatí, aby veřejná doprava byla zcela zdarma,“ říká Vergriete.

Celý příběh má ještě jednu nečekanou zápletku. Vergrietův předchůdce zvýšil regionální silniční daň v roce 2011 o polovinu s cílem získat dodatečné prostředky na zdvojnásobení kapacity tamní sportovní arény. Rekonstrukce by vyšla na 250 milionů eur. Jenže pro město, jehož populace stabilně klesá, nedávala takové investice příliš velký smysl.

Mysleli si to obyvatelé Dunkerku a myslel si to také Patrice Vergriete. „Stadion by neměl dostatečné využití. Pro naše občany, pro zlepšení mobility i životního prostředí ve městě bylo lepší tyto peníze věnovat na veřejnou dopravu zdarma,“ tvrdí. A tak dodatečné daňové příjmy hned našly efektivnější uplatnění.

Autobusy zdarma ale dopravu po Dunkerku a okolí samy o sobě nezefektivní. Musí obsloužit poměrně velké území, jejich síť je tím pádem řídká a linky nejezdí s dostatečnou frekvencí. Proto radnice plánuje počet autobusů navýšit o 20 procent. Kromě toho Patrice Vergriete chce rozšířit síť cyklostezek a chodníků ve městě. Z Dunkerku už tak lidé zřejmě odcházet nebudou.

-usi-

Příspěvek Dunkerk nabídne hromadnou dopravu zdarma pochází z Ekonomický deník