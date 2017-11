"Buldozer" Jiří Paroubek se vrací do politiky. Tohle jsou jeho plány

Jiří Paroubek se vrací do velké politiky, zřejmě se opět objeví na seznamu členů ČSSD. Z jeho kroků a slov plyne, že by se po šesti letech rád dostal i do vedení strany. S bývalým premiérem natáčel štáb TV NOVA. Tonoucí se stébla chytá. V tomto případě je tonoucím ve volbách poražená ČSSD a stéblem se může stát politik, kterému se přezdívalo buldozer - Jiří Paroubek. "Před časem (někde v té první polovině roku) jsem se rozhodl, s ohledem na ne zrovna moc vyvíjející se situaci pro sociální demokracii, ji posílit a vstoupit, aby to byla taková ta morální vzpruha. Přeci jen jsem její bývalý předseda a premiér," řekl Paroubek. ČSSD kdysi pomohl dosáhnout historicky nejlepšího volebního výsledku, byl i premiérem. Proslavil se několika výroky - jeden za všechny: "Dámy a pánové, nechci se vás dotknout – kdo z vás to má?“.

Když pak pod jeho vedením sociální demokraté vyhráli v roce 2010 volby, ale nebyli schopni sestavit vládu, rozhodl se Jiří Paroubek odstoupit. Teď cítí šanci na návrat. "Předpokládám, že svými zkušenostmi i určitou energií, kterou v sobě ještě mám, můžu pomoci tyhle věci ještě řešit. Strana by měla změnit svůj program, inovovat, modernizovat, strana by se mělá celá modernizovat. Zkrátka chce se to revoluci zezdola a k tomu chci prospět," prohlásil.

Vedení pražské organizace se vstupem Jiřího Paroubka do strany souhlasilo. Vyslovit se ještě musí středočeská organizace a sociální demokraté na Praze 5.