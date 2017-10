Geneticky modifikovaná jablka se objeví v amerických prodejnách. V lednici nezhnědnou

Společnost Okanagan Specialty Fruits, zaměřující se na GMO potraviny, uvede na americký trh nový produkt s názvem Arctic® Apples. Pod tímto názvem se schovává odrůda geneticky modifikovaných jablek, která po rozkrojení nehnědnou. Jablka se začnou prodávat v přibližně 400 supermarketech v USA již v listopadu a firma si od jejich uvedení slibuje, že se díky jejich delší čerstvosti omezí plýtvání v tomto segmentu.

Společnost plánuje, že současná úroda, přibližně 81 tun jablek, zmizí z regálů obchodů během následujících 12 týdnů. Trik je poměrně jednoduchý, kdy místo prodeje celých jablek jablka Arctic® Apples nakrájejí na měsíčky a vloží do sáčků. Takovéto balení jen drobně poukazuje na modifikaci potravin a to v zadní části balení, kde je QR kód, kterým si zákazník může dohledat veškeré údaje o potravině.

Je mnoho lidí, kteří s GMO potravin nesouhlasí a tato jablka nebudou výjimkou. Společnost se však snaží být co nejvíce transparentní, k novému produktu spustila i webovou stránku s množstvím informací. Ze stránek vyplývá, že hlavní výhodou jablek má být to, že po nakrájení, kousnutí nebo pohmoždění nehnědnou. Právě tato vlastnost umožní prodávat je již nakrájena. Je zjištěno, že nakrájena nebo malá zelenina a ovoce se prodávají mnohem lépe. Vzorem je baby karotka, která se prodává dvakrát lépe než normální mrkev. Nepříliš pozitivně působí také fakt, že více jak 40 % produkce jablek končí v koších.

A o jakou úpravu jablek se vlastně jedná? U Arctic® Apples je více jak 10x snížena produkce enzymu PPO (polyfenol oxidáza), který je za hnědnutí jablka zodpovědný. Okanagan to vysvětluje na jednoduchém prospektu. Společnost tato jablka již více jak 10 let testovala a dostala veškerá potřebná legislativní povolení k prodeji. Informace lze také nalézt v tomto videu:

Jsem velice zvědav, zda si produkt najde své zákazníky. Aktuální zkušenosti naznačují, že jablka jsou chuťově zcela totožná s konkurencí. Výhodu pak zákazníci spatřují v tom, že odkrojenou část jablka mohou nechat i tři týdny v ledničce a stále chutná jako čerstvě koupené jablko. Samotná společnost očekává, že příští rok zvládne přibližně trojnásobně navýšit produkci Arctic® Apples. Možná někteří nevidí příliš velké výhody těchto jablek, ale už jen to, že v marketu nebudou muset vyhazovat kila jablek do koše je určitě plus. Já osobně se těším, až si jeden sáček z USA objednám a ochutnám.

Okanagan Specialty Fruits patří do portfolia skupiny Intrexon o které jsem se zmiňoval již v předchozím článku.