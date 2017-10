Summary: Pfizer, BNP Paribas a Mastercard s čísly zásadně trhy nepřekvapily

Zatímco výsledky hospodaření francouzského bankovního domu BNP Paribas byly pro trhy jen mírným zklamáním, poskytovatel karetních služeb Mastercard se nenechal zahanbit konkurentem VISA a má za sebou velice slušný kvartál. Farmaceutická společnost Pfizer vygenerovala tržby, které odhadoval trh.

EVROPA:



BNP Paribas (DIP)



Výsledky francouzského bankovního domu byly pro trhy jen mírným zklamáním. Tržby sklouzly o 2 % yoy na 10,4 mld. EUR, přičemž konsensus byl nastaven na linii předešlého roku. Čistý zisk na akcii se meziročně nezměnil a zůstal na 1,64 EUR. Predikce tak sice byly překročeny o 7 %, nicméně se tak událo zejména díky odprodeji aktiv. Abychom byly férový, část zásluh si odnáší také vytvořené rezervy, které byly nižší, než se čekalo. Zisk zatížily jen o 670 mil. EUR (-13 % yoy) proti předpokládaným 740 mil. EUR.



Za nenaplněnými očekáváními stojí především nízká volatilita na trzích, která zaútočila na výsledky investiční divize. Příjmy z FICC segmentu se propadly o 26 % yoy také kvůli vysoké srovnávací bázi z předešlého roku, zatímco akciové trhy se vyškrábaly vzhůru o 9 % yoy. Tato čísla jsou v podstatě srovnatelná s americkými bankami za tento kvartál. Výsledkem je tak meziroční pokles tržeb investiční divize o 9 % (6 % pod konsensem).



Francouzská banka nadále ukazuje, že dokáže držet krok se svými americkými protějšky. Tržby nás sice mírně zklamaly, nicméně se nejedná o žádnou tragédii. Podtrhujeme také silnou kapitálovou pozici (CET1 +10 bps qoq na 11,8 %) a v evropských kruzích skvělou prvotřídní návratnost kapitálu (ROTCE 11,6 %).



Akcie reagují 3% poklesem.





USA:



Pfizer



Farmaceutická společnost vygenerovala tržby ve výši 13,2 mld. EUR (+1 % yoy), což je hodnota, kterou odhadoval také trh. Čistý zisk na akcii naopak šlápnul do pedálů a se svou hodnotou 0,67 USD (+10 % yoy) překonal predikce o 4 %. Nicméně zas takový úspěch to není, jelikož provozní zisk se držel předpokladů a překvapení tahaly neprovozní zisk a nižší daně. Kvitujeme hrubou marži rozšířenou o 220 bps yoy na 79,5 %.



Co se týče hlavních produktů, tak Lyrica (epilepsie) posilovala své tržby meziročně o 4 % a Prevnar (prevence pneumokoků) stagnoval na 1,5 mld. USD. Růstové motory, tedy portfolio Xeljanz, Ibrance a Xtandi držely ostré meziroční tempo. V tomto případě měl však trh o něco větší apetit.



Výhled tržeb pro tento rok byl lehce zhoršen, naopak čistý zisk na akcii byl posunut směrem nahoru. Toto zlepšení je však opět výsledkem vyšších očekávání od neprovozních výnosů, což není zrovna ideální stav.



Akcie se po prvotním propadu škrábou k včerejší zavírací ceně.



Mastercard



Poskytovatel karetních služeb se nenechal zahanbit konkurentem VISA a má za sebou velice slušný kvartál. Tržby (očištěné o pobídky pro klienty) rostly 18% yoy tempem a čistý zisk na akcii dokonce až 24%. Obě položky s přehledem překonaly většinu odhadů – tržby o 300 mil. USD na 3,4 mld. USD a čistý zisk na akcii o 0,11 USD na 1,34 USD. Trochu nás zamrzely znatelně vyšší režijní náklady, které stáhly provozní marži o 90 bps yoy na 57,1 %. Na druhou stranu, pobídky pro klienty se držely v okolí 30 % celkových hrubých tržeb.



Objem zpracovaných plateb nabobtnal o dalších 11,5 % yoy na 980 mld. USD, přičemž půl na půl si tento výkon rozebraly debetní a kreditní karty. Naproti tomu z regionálního hlediska převálcoval Ameriku mezinárodní segment (+14 % yoy na 630 mld. USD).



Výhled růstu tržeb na rok 2017 zůstal beze změny na cca +15 %.



Po slibném úvodu se nyní akcie nacházejí o 1 % pod včerejší zavírací cenou.