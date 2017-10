Babiš chce menšinovou vládu do Vánoc. Zeman nechce předčasné volby

Prezident Miloš Zeman dnes v Lánech podle očekávání pověřil předsedu hnutí ANO Andreje Babiše jednáním o sestavení vlády. Je to neformální krok, který není zakotven v Ústavě, měl by ale vést k pozdějšímu jmenování Babiše premiérem. Šéf ANO už dal dříve najevo, že by chtěl vytvořit menšinovou vládu. Zeman tento záměr podpořil, pro jmenování Babiše premiérem nebude chtít podpisy většiny poslanců.

Zeman při pověření Babiše řekl, že udělá vše proto, aby se v Česku nekonaly předčasné volby. Babiš potvrdil, že se bude snažit sestavit menšinovou vládu s účastí politiků i expertů. Vládu mít sestavenu a vládní program hotov chce do Vánoc. Vyhnout se chce rozpočtovému provizoriu pro rok 2018.

Pověření jednáním o sestavení vlády Zeman použil už před čtyřmi lety předtím, než jmenoval vládu současného premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). Sobotka po převzetí pověření Zemana pravidelně informoval o postupu jednání, než byl jeho kabinet uveden do funkce.

Novou vládu může Zeman jmenovat teprve po demisi současného kabinetu. Sobotkova vláda ji musí podat po ustavení Poslanecké sněmovny. Ustavující schůzi Zeman svolal na 20. listopadu. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek dnes vyzval k zablokování volby předsedy Sněmovny, aby dolní komora Parlamentu nemohla být ustavena, a nemohla tak vzniknout menšinová vláda ANO.