Ekonomika Evropy si vede velmi dobře a ignoruje politická rizika. Může za to ECB

Evropská ekonomika si v poslední době vede velmi dobře a to i přes neustálou snahu tamních politiků o pravý opak. Ekonomika úspěšně čelí všem rizikům v podobě Brexitu a vážným politickým změnám v Německu, ČR, Rakousku, ve Španělsku a navzdory všeobecnému růstu anti-EU sil a hnutí, které mají potenciál doposud křehké oživení podkopat a zadusit.Podle analytiků drží projevy politické nejistoty na uzdě stimulace ze strany ECB, která již v tomto směru vynaložila cca 2 bilióny EUR . Její uvolněná měnová politika uklidňuje investory a poskytuje nezbytný stimul celkové ekonomice . Podle odhadů, jakmile ECB svou podporu stáhne nebo významněji utlumí směrem k normalizaci měnové politiky, všechna politická rizika se dostanou do popředí a dojde k jejich započtení do ocenění trhů.Přehled hlavních a největších rizikových faktorů nabízí přehledná infografika.