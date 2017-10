Kalousek bojuje proti Babišovi. Nezvolme šéfa Sněmovny, vyzval

Končící předseda TOP 09 Miroslav Kalousek se z největších sil snaží bojovat proti šéfovi ANO Andreji Babišovi. Parlamentní strany vyzval, aby zablokovaly volbu předsedy Sněmovny. U moci by pak zůstala současná vláda a prezident by Babiše nemohl jmenovat premiérem.

Kalousek oznámil svůj záměr na tiskové konferenci po jednání předsednictva TOP 09. "Jak pan předseda Babiš, tak pan prezident Zeman se netají svou preferencí, že se bude jednat o menšinovou jednobarevnou vládu ANO. Ta může díky prvnímu a druhému pokusu a vůli prezidenta vládnout neomezeně dlouho bez důvěry," uvedl Kalousek.

Možnost, jak tomu zabránit, vidí strana v nezvolení předsedy Sněmovny. Poslance všech stran kromě ANO a KSČM proto Kalousek vyzval, aby do volebních uren vhodili prázdné lístky. Komunisté totiž jako jediní vyjádřili podporu pro Babišovu menšinovou vládu.

Pokud by předseda Sněmovny opravdu nebyl zvolen, neměla by současná vláda premiéra Bohuslava Sobotky komu podat demisi, a vládla by tak dál. Prezident by pak ani nemohl Babiše jmenovat novým premiérem.

Kalouskovi vadí, že chce předseda ANO vládnout s tichou podporou KSČM nebo SPD, odmítá ale s nimi jít do koalice. Po Babišovi proto žádá, aby buď nepřijal Zemanovo pověření k jednání o vládě, kterou nesestaví, nebo partnery otevřeně přiznal.

Ostatní politické strany se zatím k návrhu TOP 09 nevyjádřily. Ve Sněmovně celé úterý probíhají rozhovory mezi předsedy stran a dalšími nově zvolenými poslanci. Babiš jel na schůzku do Lán, kde ho zřejmě Zeman pověří jednáním o sestavení vlády.