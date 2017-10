Řidiči, dejte pozor na výměnu pneumatik. Platí už od listopadu

Už od zítra by se do problémů mohli dostat řidiči, kteří nevyměnili letní pneumatiky za zimní. Podle zákona tato povinnost začíná platit, pokud je na silnici sníh nebo led nebo by tam podle předpovědi mohly být.

Podle zákona jsou zimní pneumatiky povinné od 1.listopadu do 31.března. Za předpokladu, že na vozovce leží souvislá vrstva sněhu, námrazy, ledu. Řidič by měli předpokládat podle vývoje počasí, kdy by tato nebezpečná situace mohla nastat.

Majitelé řady pneuservisů naznačují, že letos jsou o něco méně vytížení. Hodně lidí výměnu gum naplánovalo o něco dřív. Možná je to způsobené tím, že babí léto přineslo chladné počasí a dalo včas vědět, že se blíží zima.

Přesto se na řadě míst na výměnu pneumatik čeká i několik dní. Pozor také na značku Zimní výbava, kterou můžeme potkat na horách. Na takové silnici musí mít řidiči zimní gumy bez ohledu na počasí.

"Pokud zjistíme, že dopravní nehoda souvisela s nepoužitím předepsaných pneumatik, tak můžeme po tom viníkovi škody požadovat nějakou náhradu. Poškozený dostane celou částku, na kterou má nárok. Viník bude ze strany pojišťovny postižen a budeme po něm požadovat regresovat část škody," uvedl mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa.

Při kontrolách mohou policisté kontrolovat i hloubku dezénu pneumatiky. U osobních auta musí být minimálně 4 milimetry, u aut nad tři a půl tuny 6 milimetrů.