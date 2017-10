Čeká první bilionovou firmu další pád?

800 miliard dolarů – to je hodnota, kterou ztratila firma PetroChina za deset let obchodování na šanghajské burze. Společnost se při svém rekordním prvním dnu stala první firmou ohodnocenou na více než bilion dolarů, od té doby však zaznamenala historicky největší pokles hodnoty, podle agentury Bloomberg byl ztracen ekvivalent všech firem vedených na italské burze. Poklesu však stále nemusí být konec, podle odhadu analytiků by šanghajské akcie PetroChina měly v nejbližší době opět klesnout.

Za pádem akcií PetroChina stojí souběh několika okolností. Nízká regulace finančních trhů umožnila spekulativní mánii, která vyhnala prvotní ocenění společnosti do nesmyslné výše v předvečer finanční krize. Čínská vláda se následně odvrátila od ekonomického růstu stojícím na intenzivním rozvoji komodit, v následujícím desetiletí pak cena ropy poklesla o 44 %. V poslední době má pak vliv politika čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, který si v minulém týdnu při sjezdu komunistické strany Číny upevnil svou pozici. Prezident podporuje rozvoj čínské elektromobility a je zastáncem ekonomického růstu, který neničí přírodní prostředí.

Pro budoucí vývoj ceny akcií PetroChina je pak podstatný fakt, že se v současnosti obchodují na 36 násobku ročních příjmů společnosti. Oproti globálním konkurentům je tato hodnota o více než 50 % vyšší. Firma je zároveň jednou z mála velkých čínských společností s více „SELL“ než „BUY“ hodnoceními. Analytici proto odhadují, že její akcie v příštím roce mohou oslabit až o 16 % v porovnání s odhadovaným indexovým růstem 10 %.

Společnosti se v poslední době daří lépe, nicméně zůstává za očekáváním. Včerejší výsledky za 3. čtvrtletí 2017 ukázaly růst meziroční čistého zisku o 290 % na 4,69 mld. juanů (706 mil. USD), odhad JP Morgan ale uváděl až o 7,57 mld. juanů. Tržby pak rostly o 17 % na 481,8 mld. juanů (72,7 mld. USD). Produkce ropy nicméně poklesla o 5 %. Zlepšenou ekonomickou situaci firmy lze vidět i na jejich akciích vedených v Hong Kongu, kde od roku 2000 vzrostly o 735 %, o více než 500 % více než index Hang Seng. Takzvané H akcie by podle odhadů měly během příštího roku vzrůst až o dalších 31 %. V Hong Kongu se ale obchoduje méně než 12 % celkových akcií firmy.

Stále více se také mluví o potenciálním odprodeji potrubní divize firmy. Podle analytiků Jefferies by transakce PetroChině mohla přinést až 89 mld. USD. Tento krok by mohl zatraktivnit akcie ropné společnosti uvolněním prostředků pro výplatu dividendy a zároveň umožnit soustředění se na těžbu ropy a plynu v době rostoucích cen.

Podle Andrew Clarkea, ředitele tradingu hongkongské Mirabaud Asie je však budoucnost PetroChina nejistá. Na otázku, jestli se firma někdy přiblíží svému maximu z roku 2007, odpověděl padesátiletý Clarke: „Při dostatečně dlouhém výhledu to možné je, já v té době však budu dlouho mrtvý“. Podobný názor sdílí i wealth manažer Toshihiko Takamoto ze singapurské Asset Management One: „PetroChina čekají těžké časy. Kdo by kupoval akcie firmy, když se obchodují na více než třicetinásobku jejích výdělků?“

(Zdroj: Bloomberg, Nasdaq , Reuters)