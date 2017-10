12.h - Evropa lehce v plusech díky výsledkům firem, euro a ropa vyčkávají na další impulsy, BCPP v plusu tažena ČEZem

Evropské akciové trhy v průběhu dnešního dopoledne lehce roste a to především díky výsledkům firem firem jako BP, Ryanair a další. Příliš se nedaří bankovnímu sektoru po výsledcích BNP Paribas Situace ve Španělsku zatím stále zjevně nepředstavuje výraznější hrozbu. Euro dopoledne osciluje kolem včerejšího závěru. Koruna v blízkosti 25,65 k euru Ropa dopoledne vyčkává na další impulsy. BCPP dopoledne v plusu a to především díky pokračujícímu tažení ČEZu . Jeho akcelerující růst, jež by mohl souviset s blížícími se výsledky za 3Q a s příznivým vývojem cen energií , jde proti slabému vývoji bank. Daří se také PMČR a opětovně také Unipetrolu