Ziskovost BP umožnila firmě obnovit program zpětného odkupu akcií

Britská ropná společnost BP ve třetím čtvrtletí meziročně zdvojnásobila zisk na 1,87 miliardy dolarů a oznámila, že plánuje zpětný odkup svých akcií. Podrobnosti však společnost k programu zpětného odkupu akcií neuvedla.



Základní zisk společnosti předčil očekávání, analytici oslovení agenturou Reuters, předpovídali 1,58 miliardy dolarů. Ve třetím čtvrtletí loňského roku zisk činil 933 miliard dolarů a v letošním druhém čtvrtletí 684 miliard, kdy byly výsledky firmy ovlivněny ztrátami ze zrušeného projektu prospekce ropy v Angole.





BP uvedla, že - s výjimkou plateb za vypořádání spojeném s havárií ropné plošiny Deepwater Horizon - dokázala za prvních devět měsíců 2017 vyvážit cashflow při ceně ropy 49 dolarů za barel a zúročila tak roky snižování nákladů.Na růstu zisku mají zásluhu především příjmy z produkce ropy zemního plynu , neboť společnost letos zahájila šest velkých projektů. Výrazně také stouply ziskové marže rafinérií poté, co hurikán Harvey vyřadil na několik týdnů z provozu čtvrtinu amerických rafinačních kapacit.V posledním čtvrtletí začne BP odkupovat zpět své akcie , aby kompenzovala negativní důsledek svého programu, ve kterém investoři mohou v rámci výplaty dividend získat jak hotovost, tak akcie Společnost předpokládá, že světové zásoby ropy se v příštím roce postupně vrátí na standardní úroveň a ceny se ustálí v rozpětí 50 až 55 dolarů za barel. Že by ceny zůstaly na stávající úrovni 60 dolarů , nepředpokládá. Podle finančního ředitele firmy Briana Gilvaryho bude BP v roce 2018 s to vytvářet zisk při ceně 50 dolarů a možná i 45 dolarů za barel.

(Zdroj: Reuters, ČTK, BP)