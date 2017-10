Nejhorší akcie na světě?

Analytici jsou svým založením zřejmě velmi optimističtí lidé. Poukazuje na to soustavné převažování poměru jejich doporučení koupit nad prodávat. Evidentně ale existují výjimky a jednu z nich představuje společnost Sharp. Míra analytické negativity je u ní nevídaná, ale akcie si jako naschvál v posledních měsících nevede ani zdaleka zle.



Sharp kdysi býval jednou z nejznámějších značek elektroniky, postupně ale nastal jeho ústup ze slávy a dnes již tomuto segmentu spotřebního zboží samozřejmě dominují úplně jiní hráči. Ukazuje to, jak těžké je udržet se na vrcholu – což je nyní relevantní zejména s ohledem na ony současné vítěze. Následující obrázek pak ukazuje vývoj zmíněného poměru jednotlivých doporučení u akcií Sharp a je z něj zřejmá ona výjimečná negativita, jako by šlo o nejhorší akcii na světě. Analytici totiž houfně a soustavně doporučují titul prodávat, jen pár polokontrariánů radí držet a v září letošního roku se objevil jeden rebel, který jde úplně proti trendu s doporučením kupovat:

Druhý graf popisuje vývoj ceny akcie Sharpu a porovnává jej s průměrnou cílovou cenou analytiků. Ta se v podstatě po celou sledovanou dobu pohybuje pod cenou skutečnou a tudíž není divu, že převažující rada prodávat:

Pokud investor neuvěřil v podstatě jednohlasným doporučením a Sharp nakoupil v roce 2016, realizoval by dodneška zisky v řádu mnoha desítek procent. Bezesporu k tomu ale významně přispěla akvizice Sharpu Foxconnem a opět se tak potvrzuje velmi častý vzorec: Pro kupovanou společnost a její akcie jsou akvizice většinou velkým přínosem. Sharp už čtvrtým čtvrtletím v řadě svými výsledky předčil očekávání a to jak na úrovni provozního, tak na úrovni čistého zisku. Minulý pátek firma navíc zvýšila očekávání pro ziskovost za celý letošní rok. Analytická skepse ale zatím přetrvává i přesto, že Foxconn má na firmu evidentně pozitivní fundamentální vliv (hovoří se zejména o snižování nákladů). Může být vysvětlení prostě v tom, že by akcie byla sama o sobě zajímavá, ovšem příliš drahá, jak vlastně tvrdí i výše uvedený graf?



Pohled na provozní tok hotovosti Sharpu nám ukazuje, že po značně rozházených předchozích letech firma v letošním fiskálním roce vydělala téměř 127 miliard jenů. Investovala rekordních 77 miliard jenů a po investicích jí tak zbylo 50 miliard jenů (dividendy nevyplácí, poslední tři roky splácí dluhy). Současná kapitalizace firmy dosahuje 5 880 miliard jenů a to podle mých jednoduchých výpočtů v podstatě implikuje, že Sharp by měl do pěti let zhruba ztrojnásobit (!) svůj volný tok hotovosti.



Z oněch 50 miliard jenů by se tedy průměrným ročním růstem ve výši 25 % mělo během 5 let stát 150 miliard jenů. Což je částka, kterou firma nyní nevydělává ani provozem. Zdá se tedy, že tu vlastně celou dobu nehovoříme o mimořádné skepsi analytiků, ale mimořádném optimismu trhů, které mají ve schopnost dua Foxconn/Sharp obrovskou důvěru. Úplně nereálné sny to ale být nemusí, což naznačuje například meziroční zlepšení letošního provozního toku hotovosti (významně rostou i investice).