Úterní obchodní seance 31. 10. 2017

Úterý 31. 10. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (-0,36), S&P500 (-0,32 %) a NASDAQ (-0,03 %).

Evropa: DAX (+0,09 %), CAC40 (-0,01 %), FTSE 100 (-0,23 %).

Čína: Hang Seng (-0,06 %), Shanghai Comp. (+0,09 %), CSI 300 (-0,07 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+0,00 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

*US burzy otevírají do 5. 11. o hodinu dříve, tedy v 14:30 hod.*

*Německá burza je dnes z důvodu svátku zavřená.*

-------------------------------------------------------------

BOJ: Rozhodnutí o úrokové sazbě a tisková konference H. Kurody

JPY: Míra nezaměstnanosti: 2,8 %, oček. 2,8 %,

JPY: Průmyslová produkce y/y: +2,5 %, oček. +2,0 %, min. +5,3 %

JPY: Průmyslová produkce m/m: -1,1 %, oček. -1,5 %, min. +2,0 %

CNY: Nevýrobní PMI (říjen): 54,3 b., oček. 55,4 b.

CNY: Výrobní PMI (říjen): 51,6 b., oček. 52,0 b., 52,4 b.

-------------------------------------------------------------

EUR: (11:00) – HDP za 3Q 2017, Míra nezaměstnanosti, CPI

USA: (14:45) – PMI Chicago

/CL: (22:30) – Týdenní změna zásob ropy dle API: oček. ?, min. +0,519 M.

-------------------------------------------------------------

Zámořské akciové indexy během úvodní obchodní seance nového týdne lehce poklesly. Nejvíce ztrácel sektor zdravotnictví. Farmaceutické společnost Merck odepsala dalších -6,13 %, a to kvůli problémům s lékem proti rakovině Keytruda. Nejlépe si vedl sektor základních materiálů, který posiluje po zprávách o možném prodloužení dohody o omezení produkce.

Trhy reagovaly na informace ohledně sněmovny reprezentantů, která místo okamžitého přijetí daňové reformy zvažuje postupné snižování daní. Snižování firemních daní by mohlo probíhat v pozvolné tempu, ze současných 35 % by se daň každý rok snížila o tři procentní body. Do roku 2022 by se tak dostala na 20 %.

Obchodníci nyní čekají na důležitější polovinu tohoto týdne. Ta by měla přinést bližší informace ohledně nominace příštího předsedy Fedu. Za favorita je považován člen Rady guvernérů centrální banky USA Jerome Powell. Donald Trump by ho podle některých zdrojů mohl do čela Fedu nominovat už tento čtvrtek.

Dnešní ráno přineslo zasedání Bank of Japan, která potvrdila, že na své extrémně uvolněné měnové politice zatím nemá důvod v dohledné době cokoliv měnit. Čínská data indexů nákupních manažerů PMI z výrobního a nevýrobního sektoru trhy příliš nepotěšila. Dnes se dočkáme evropského HDP za 3Q 2017 a data vývoje evropské inflace v podobě indexů spotřebitelských cen CPI. Německé trhy jsou dnes uzavřené z důvodu státního svátku.

Výsledková sezóna 3Q 2017 - Airbus (AIR), Pfizer (PFE), Mastercard (MA), AK Steel (AKS), Electronic Arts (EA), Sony (SNE), Sturm Ruger&Company (RGR), Under Armour (UAA), Under Armour C (UA), United States Steel (X),…