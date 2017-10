Bank of Japan nepřekvapila nechala směr měnové politiky beze změn

V Asii nepřekvapilo zasedání japonské centrální banky, která rozhodla o pokračování svého měnově-politického kurzu. Sazby tedy nedoznaly změny a pokračuje i cílování výnosů státních dluhopisů. Autorita nadále vnímá rizika pro svůj inflační cíl. Dnes taktéž startuje dvoudenní zasedání americké centrální banky. Fed by nicméně neměl nikterak zasáhnout do podoby svých monetárních nástrojů. Týden centrálních bank pak reprezentují také zasedání ČNB a Bank of England. Jejich společným jmenovatelem by měl být růst úrokových sazeb.



Jan Šumbera